Le concept de la nouvelle Renault Twingo électrique récemment dévoilé n'est que la dernière étape d'un voyage entamé sous la direction de Luca de Meo pour relever le défi de la mobilité électrique en commençant par les modèles classiques du constructeur français les plus appréciés.

La nouvelle Twingo électrique coûtera moins de 20 000 euros et sera lancée en 2025, mais cela se fera après les nouvelles Renault 5, attendue en 2024, et Renault 4 (également pour 2025), elles aussi électriques et inspirées dans leurs formes par les modèles d'origine.

Mais découvrons ensemble ces trois nouvelles Renault qui jouent une grande partie de leur attrait sur l'effet nostalgie et la reprise du style de modèles à succès d'un passé plus ou moins lointain.

Renault Twingo (2025)

Commençons par le modèle qui vient d'être dévoilé, le concept Renault Twingo qui reprend la forme de la première génération, lancée en 1992 et produite jusqu'en 2013. Le nouveau prototype qui anticipe le modèle de série électrique de 2025 rend clairement hommage à la petite citadine d'il y a plus de trente ans dans ses phares semi-circulaires, ses formes arrondies et la triple "griffe" sur le capot.

Renault Twingo (2025), concept car

Cependant, la première Twingo était une trois portes, tandis que la prochaine Twingo électrique aura cinq portes avec des poignées arrière intégrées dans le montant, comme sur la Twingo de troisième génération. De petites protections ont également été ajoutées aux pare-chocs du prototype, mais on ne sait pas si elles seront conservées sur le futur modèle de série.

Renault Twingo (1992-2013)

De Meo, qui a confirmé un prix inférieur à 20 000 euros pour la Twingo et une consommation de seulement 10 kWh/100 km, qualifie la nouvelle citadine électrique de "kei car européenne". Petite, intelligente, emblématique et parfaite pour le transport d'une personne en ville, en bref, pour De Meo, la nouvelle Twingo est :

"La réponse à de nombreux problèmes, défis et paradoxes auxquels nous devons faire face, tels que la rentabilité des petites voitures, les questions géopolitiques liées à la Chine, la durabilité et les questions logistiques."

Renault 5 (2024)

La Renault 5 est une autre icône quasiment immortelle de la marque française, qui repart de la première série de 1972-1985 pour proposer une nouvelle voiture électrique à cinq portes qui arrivera au printemps 2024, fortement souhaitée par Luca de Meo lui-même.

Renault 5, le prototype

Le dirigeant italien a en effet beaucoup misé sur la renaissance d'un modèle à succès comme la Renault 5, dévoilée sous forme de prototype dès le début de l'année 2021 avec la présentation du business plan Renaulution.

La nouvelle Renault 5, basée sur la plateforme Ampere AmpR Small, qui est une évolution de la CMF-B EV (avec la variante sportive Alpine A290), aura un prix de base d'environ 25 000 euros et représente pleinement le "crédo" de De Meo :

"Les revivals ont tout leur sens et, dans un avenir proche, ils pourraient contribuer à accélérer le choix d'une voiture électrique. Quand vous allez réveiller certains codes auxquels les gens sont déjà habitués, vous abaissez immédiatement les barrières. C'est ce qui se passe."

Renault 4 (2025)

Dans la future gamme électrique et quelque peu "rétro" de De Meo, une place d'honneur revient également à la nouvelle Renault 4, le crossover électrique que nous verrons sur les routes en 2025 avec un prix proche de 25 000 euros et dont le style est clairement inspiré des historiques R4/4L.

Renault 4 électrique

Bien qu'un peu caché sous les formes tout-terrain extrêmes du concept 4EVER Trophy, il est facile de voir de nombreuses similitudes avec le modèle des années 1960 et 1970, à commencer par la calandre plate avec les deux phares arrondis et la forme de la troisième vitre latérale.

Lors de sa présentation au Mondial de l'Automobile de Paris 2022, le PDG de Renault l'a décrite comme suit :

"La 4L est un mythe. Et les mythes ne meurent jamais ! Aujourd'hui, c'est cette dimension de voiture universelle, de voiture qui s'adresse à tous, que nous voulons redécouvrir à travers une réinterprétation moderne et électrique de la Renault 4. La 4L est un mythe. L'une des voitures les plus emblématiques de toute l'histoire de Renault. Le 4EVER Trophy est donc une réinterprétation moderne de la Renault 4, qui nous projette dans un futur électrique."

Luca de Meo et le futur électrique de Renault

Le rétro, passion de Luca de Meo

Rappelons que Luca de Meo possède une longue expérience et un certain "flair" pour planifier la production de citadines, d'utilitaires et de voitures rétro inspirées des modèles du passé. En effet, De Meo a commencé sa carrière dans le monde de l'automobile en 1992 avec le lancement de la Renault Twingo et de la Clio, avant de passer à Toyota Europe pour promouvoir l'arrivée de la première Yaris, puis au Groupe Fiat pour devenir l'un des principaux artisans du succès de la Fiat 500, de l'Alfa Romeo MiTo et de la marque Abarth.

Luca de Meo, Sergio Marchionne et la Fiat 500

En 2009, De Meo rejoint le groupe Volkswagen où, sans surprise, il est responsable du lancement de la nouvelle Coccinelle, puis Seat où il est responsable de la naissance de la marque Cupra. En 2020, il revient dans le groupe Renault où il entame la métamorphose Renaulution et relance toutes les marques, y compris Alpine et Dacia, et lance l'aventure Ampere.