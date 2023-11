Alors que se tient ce week-end la finale mondiale du Lamborghini Super Trofeo, emblématique championnat monomarque, le constructeur italien a profité de l'événement pour lever le voile sur un modèle unique.

Il s'agit de la Lamborghini Huracán STO SC 10° Anniversario, modèle spécialement conçu par le département de personnalisation de la marque, Ad Personam Opera Unica, afin de célébrer les dix ans du département sportif, Squadra Corse. Rouven Mohr, directeur technique d'Automobili Lamborghini, a commenté :

"La Huracán STO SC 10° Anniversario n'est pas seulement un hommage à notre division de course Squadra Corse mais c'est une démonstration concrète de la façon dont l'expérience acquise en sport automobile peut être efficacement transférée au produit routier, en améliorant les performances et le plaisir de conduite."

"Nous sommes convaincus que le sport automobile est le banc d'essai le plus techniquement sophistiqué et le plus stimulant, et le savoir-faire de Squadra Corse est un atout précieux qui mérite d'être mis en valeur sur des modèles uniques et des séries limitées routières à vocation de course."

Livrée et kit spéciaux

Cette Lamborghini Huracán STO SC 10° Anniversario arbore une livrée inspirée par la SC63, Hypercar de la marque qui sera prochainement engagée en Championnat du monde d'Endurance et qui prendra le départ des 24 Heures du Mans dans la catégorie supérieure. L'extérieur est peint dans un vert Mantis et un noir Noctis, comportant également une bande tricolore et une fin liseré rouge.

À l'intérieur, les sièges sport sont revêtus d'Alcantara noir Ade avec des surpiqûres vert Fauns. En plus de ceintures à quatre points d'ancrage, et d'un arceau de sécurité en aluminium, on trouve un revêtement de sol en fibre de carbone.

Puisque ce modèle porte le nom de Squadra Corse, l'aérodynamique a reçu une attention toute particulière. Deux nouvelles pièces en fibre de carbone ont été montées à l'avant afin de mieux fonctionner avec l'aileron arrière, dont l'angle est supérieur de trois degrés à celui du modèle de série. Quatre amortisseurs issus de la compétition remplacent les composants standard. Citons également de nouveaux pneus Bridgestone développés spécifiquement pour ce modèle et un échappement en titane Akrapovic.

