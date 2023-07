Ce qui est ancien est à présent nouveau car Renault va faire revivre la 5 après l’avoir abandonné en 1996. La française sera de retour avec une touche électrique car, vous l’aurez compris, la petite berline ne sera plus proposée avec des moteurs à combustion. Cela va en fâcher plus d’un…

Cette voiture est en cours de développement pour remplacer la Zoe, et pour la première fois, elle a été repérée en train de cacher sa carrosserie de production. Auparavant, des paparazzis automobiles avaient repéré une mule d'essai utilisant une carrosserie de Clio modifiée.

Galerie: Renault ZOE

28 Photos

Bien qu'entièrement camouflé, le prototype semble déjà familier puisqu'il ne semble pas être si différent du concept de base. Les feux semblent légèrement moins cubiques et par rapport au showcar du même nom, le française a gagné des rétroviseurs plus grands et une antenne en forme de petit aileron de requin.

Autre changement notable à l'avant, Renault a installé une prise d'air inférieure intégrant le capteur radar. Pourvu que le camouflage ne nous joue pas de tours, le prototype semble avoir des poignées de porte avant conventionnelles. Pour rappel, le concept-car dévoilé en janvier 2021 avait un profil latéral plus élégant avec des poignées de porte qui affleuraient à l'avant. Tout comme la Zoe et la Clio, la nouvelle Renault 5 a des poignées de porte arrière "cachées" dans un style similaire à Alfa Romeo.

Galerie: Renault 5 Turbo

3 Photos

À l'arrière, des découpes dans les coins du pare-chocs donnent une fausse impression d'embouts d'échappement, mais ces ouvertures pourraient être destinées à des réflecteurs rouges. La vitre arrière semble petite, même si nous pourrions être trompés par le camouflage volumineux. Par rapport au concept, la Renault 5 prête pour la production aura un essuie-glace arrière.

Ces feux arrière sont probablement beaucoup plus grands que ce que nous sommes autorisés à voir étant donné que le concept avait des lumières verticales proéminentes. Il y avait aussi une barre lumineuse sur le hayon avec un logo en diamant illuminé incorporant un "5".

Galerie: Concept Renault 5 EV

Alpine aura sa propre version

Comme le prototype a été attrapé de loin, les espions n'ont pas pu jeter un coup d'œil à l'intérieur. Cependant, il semble que le petit véhicule électrique ait un écran tactile semblable à une tablette sur tableau de bord ainsi qu'un écran rectangulaire entièrement numérique pour le conducteur. Renault n'a jamais révélé l’intérieur du concept, c'est donc (en quelque sorte) notre premier aperçu.

La 5 ressuscitée ne sera pas une toute nouvelle voiture puisqu'elle empruntera jusqu'à 70 % des composants de la Clio et du Captur, cela permettra à la marque française de réduire ses coûts de fabrication de 30 % par rapport à la Zoe.

Galerie: Concept A290_β (Alpine)

8 Photos

La Renault 5 reçoit quatre grands modules de batterie disposés en une seule couche par rapport aux 12 modules plus petits de la Zoe ce qui se traduit par une perte de poids de 15 kg. La batterie plus légère offrira non seulement une densité d'énergie plus élevée, mais améliorera également la durée de vie de cette dernière.

À l'ère de la réduction des coûts, vous serez agréablement surpris d'apprendre que ce petit véhicule électrique aura une suspension arrière multi-bras. De plus, la branche performance de Renault, Alpine, prévoit une version plus sportive qui devrait sortir plus tard en 2024 (voir ci-dessus). Le dérivé épicé a été présenté en avant-première il y a quelques mois avec le concept A290_β. Par sûr en revanche que la motorisation n’enchante la plupart des passionnés…