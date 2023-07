À l'exception de la Renault 5 Turbo, l'une des voitures de sport les plus emblématiques de Renault est la Clio V6. Un biplace vendu entre 2001 et 2005, qui a fait peau neuve en 2003. Beaucoup s'en souviennent avec émotion, et il existe toujours des passionnés à en avoir une dans leur garage. Le rendu ci-dessus représente maintenant une version moderne de cette voiture et nous fait demander si cette voiture pourrait faire un retour en édition limitée ?

Si cela ne tenait qu'à nous, nous aimerions bien sûr voir cette voiture devenir une réalité. Nous sommes même persuadés que toute la série serait épuisée en quelques heures.

Mais la direction de Renault voit les choses différemment. L'accent est davantage mis sur la mobilité écologique et les nouveaux SUV comme le Rafale récemment présenté.

Raviver la flamme

Les espoirs d'une nouvelle Clio avec un moteur V6 sont pratiquement nuls, car la Clio standard n'est même plus proposée en version sportive à l’inverse de Hyundai ou de Volkswagen, qui ont encore la i20 N et la Polo GTI sur le marché. Mais l'espoir meurt en dernier et peut-être qu'une petite voiture électrique performante fera son apparition à l'avenir.

Jusque-là, cependant, nous devons nous contenter de nous souvenir de la voiture de sport française d'origine. Surtout avec la phase 2, qui a amélioré les faiblesses du prédécesseur et a reçu une augmentation de puissance à 255 ch.

Rappelons que la Clio V6 suivait le même concept que la Renault 5 Turbo. En d'autres termes, il s'agissait d'un véhicule avec un groupe moto-propulseur dans lequel le moteur était installé à l'arrière, de manière transversale derrière l'habitacle. La Phase 2 a atteint une accélération de 5,8 secondes de 0 à 100 et une vitesse de pointe de 245 km/h.

La voiture a été conçue pour les loisirs plutôt que pour les voyages, car le coffre ne faisait que 67 litres en raison de la disposition du moteur. De plus, les températures élevées dans l'habitacle étaient perceptibles en raison de la chaleur émise par le moteur. Mais une nouvelle version serait l’occasion de corriger tous ces quelques défauts...