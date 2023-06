Le Renault Scenic revient en Europe en tant que véhicule électrique pour le prochain modèle E-Tech et ces photos d'espionnage offrent un premier aperçu du développement du modèle.

L'équipe d'ingénieurs de Renault a recouvert l’extérieur d'une enveloppe de camouflage et utilise des panneaux en blocs pour déformer encore plus l'apparence de la carrosserie. Le Scenic E-Tech a un nez lisse avec des phares fins qui bordent le capot.

De profil, la voiture affiche ses courts porte-à-faux aux deux extrémités. Le montant C est incliné, ce qui empêche l'arrière d'avoir l'air trop carré et un becquet pend au-dessus de la lunette arrière.

Le camouflage épais cache beaucoup de détails à l'arrière, de ce fait, les feux sont à peine visibles et les photos ne nous donnent pas non plus un bon aperçu de l’intérieur.

Plus un crossover qu’un monospace

Le style du Scenic E-Tech rappelle celui du concept Renault Scenic Vision 2022. La voiture d'exposition a des plis plus nets que ce qui est visible sur le véhicule dans ces photos d'espionnage. Alors que les modèles Scenic précédents s'inscrivaient dans le segment des monospaces européens, le concept ressemblait davantage à un crossover.

Galerie: Renault Scenic Vision Concept

25 Photos

Il utilisait le moteur électrique de 215 chevaux de la Mégane E-Tech et disposait d'une batterie de 40 kilowattheures. De plus, il y avait une pile à combustible à hydrogène de 16 kW sous le plancher pour charger cette batterie.

À l'époque, Renault avait annoncé qu'une version de production du concept Scenic Vision arriverait en 2024 et qu’elle roulerait sur la plate-forme CMF-EV. Tous les signes indiquent que ce véhicule est ce que nous voyons dans ces nouveaux clichés d'espionnage.

Renault a arrêté le Scenic en 2022 après que le modèle ait souffert de la baisse des ventes. De plus, le segment européen des monospaces perdait en popularité tandis que les multi-segments devenaient plus à la mode.

Renault a introduit le Scenic en 1996. Le modèle de première génération a fait ses preuves avec plus de 2,8 millions de livraisons au cours de la production et le constructeur a même fabriqué le Scenic RX4 à l'allure originale avec une suspension surélevée et un revêtement de carrosserie supplémentaire.