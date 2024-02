2024 est une année de renouvellement pour de nombreux modèles importants. Parmi eux, le Nissan Juke. Pour ce restylage, le crossover japonais accueille aujourd'hui un nouveau système d'info-divertissement à l'intérieur, plusieurs nouveaux détails et de nouvelles couleurs extérieures, dont un jaune distinctif. Découvrons le.

Nissan Juke 2024, l'extérieur

Le léger restylage de mi-carrière du Juke commence par l'extérieur. Pour 2024, le crossover japonais se refait une beauté, comme vous pouvez le voir sur les photos, avec une nouvelle couleur jaune très spéciale. Reproduite à la grande demande des clients, elle est plus légère et plus moderne que celle de la première génération et est associée de série à un toit, des rétroviseurs, des inserts de passage de roue, une calandre et des montants noirs.

De plus, toujours en ce qui concerne les couleurs, le nouveau blanc perle présente désormais une teinte plus claire. Un résultat obtenu grâce à une plus grande quantité de particules métalliques dans la peinture, une procédure similaire à celle effectuée sur la couleur noire, qui est maintenant plus profonde selon Nissan.

Parallèlement aux nouvelles couleurs, de nouvelles jantes en alliage de 19 pouces à cinq branches font leur entrée sur les versions N-Connecta et N-Design.

Nissan Juke 2024

Nissan Juke 2024, l'intérieur

Les véritables nouveautés du Nissan Juke 2024 se concentrent toutefois dans l'habitacle. Tout d'abord, il inaugure le nouveau système d'info-divertissement avec un écran de 12,3 pouces, incliné à 8° vers le conducteur. Il s'agit d'un système hérité des plus grandes voitures du constructeur et équipé de nouveaux graphiques, d'Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Un nouveau combiné d'instruments numérique de 12,3 pouces fait également son entrée dans l'habitacle, disponible à partir de la finition N-Connecta et doté de graphiques et de contenus personnalisables.

Dans l'habitacle de la version N-Sport, les garnitures jaunes, comme la couleur de la carrosserie mentionnée précédemment, font également leur entrée. Ces détails comprennent également les nouveaux sièges en Alcantara jaune avec des surpiqûres dédiées, les mêmes que ceux proposés sur les autres versions dans d'autres couleurs, mais toujours recouverts de nouveaux matériaux et tissus.

Enfin, toutes les versions du Nissan Juke seront enrichies pour 2024, de série, d'assistants technologiques à la conduite. Il s'agit notamment de l'alerte de franchissement de ligne, désormais de série sur toutes les versions, du maintien de voie d'urgence, de série sur la finition Tekna, de la caméra arrière, de série sur toutes les versions et avec une nouvelle résolution passée à 1,3 mégapixels, et de l'Around-View Monitor, disponible à partir de la version N-Connecta.

Nissan Juke 2024, l'intérieur

Nissan Juke 2024, les moteurs

À partir de la mi-2023, le Nissan Juke était disponible en seulement deux variantes de moteurs. A la base de la gamme se trouve le 1.0 Turbo 3 cylindres DIG-T avec 114 ch et 180 Nm de couple, disponible avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou une boîte automatique à double embrayage à 7 rapports.

Au-dessus, il y a la version hybride. Il s'agit d'une version complète qui utilise un moteur à essence 1.6 développé par Nissan pour les groupes motopropulseurs hybrides, capable de produire jusqu'à 94 ch et 148 Nm, associé à un moteur électrique de 49 ch et 205 Nm et à un démarreur/générateur de 15 kW avec onduleur et une batterie de 1,2 kWh refroidie à l'eau d'origine Renault.

Cette combinaison permet au Juke hybride de démarrer en mode 100 % électrique et de le maintenir jusqu'à 55 km/h, générant un total de 143 ch combinés.

Nissan Juke 2024, l'arrière

Nissan Juke 2024, les prix

Le constructeur japonais n'a pas encore annoncé les prix du Nissan Juke 2024, mais ils ne devraient pas trop s'éloigner de ceux actuels, dont nous avons parlé en 2023 lorsque la motorisation hybride a été ajoutée à la liste des prix.

Nissan Juke 2024, les concurrents

Le Nissan Juke est un crossover compact aux formes arrondies. Parmi ses principaux rivaux dans le même segment, on trouve par exemple la Ford Puma, elle aussi récemment remaniée, ou encore les nouvelles Fiat 600 et Jeep Avenger, ainsi que la Peugeot 2008.