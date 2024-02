Nissan a annoncé lors d'une conférence de presse des résultats trimestriels financiers

très mitigés. Le collaborateur de Renault voit son bénéfice net s'étendre à 29,1 milliards de yens (soit 181 millions d'euros) sur un an, ce qui représente une chute de 42,5% par rapport à l'année dernière.

Des chiffres bien en-deçà de ce qui était prévu, mais qui s'expliqueraient, selon un porte-parole de la marque, par une baisse des bénéfices d'entreprises associées, également comptabilisées dans l'ensemble des résultats du groupe. Rappelons qu'en décembre dernier, le constructeur japonais avait racheté 5% de ses propres parts à Renault, pour une valeur de 765 millions d'euros, dans le cadre du rééquilibrage de l'alliance. Une dépense qui pourrait peser sur ses comptes.

Toutefois, Nissan a tant bien que mal maintenu ses objectifs financiers pour l'ensemble de son exercice 2023-2024 (qui s'achèvera le 31 mars), avec un bénéfice net annuel et opérationnel en augmentation (+75,8% et +64,4%), ainsi qu'un chiffre d'affaires en hausse (+22,7%).

De manière générale, les derniers résultats de Nissan auront une "contribution négative estimée à 440 millions d'euros" sur le résultat net du dernier trimestre de 2023 de Renault, a annoncé le groupe français dans un communiqué séparé.

Nissan assure un "très bon partenariat" avec Renault

Stephan Ma, directeur financier du groupe Nissan, a tout de même rappelé que "tous les projets et collaborations avec Renault étaient en bonne voie". La collaboration entre les deux groupes n'est pas remise en cause, et ce, malgré l'abandon initial de l'introduction en bourse d'Ampere, filiale de Renault dédiée à l'électrique, introduction dans laquelle Nissan comptait investir 600 millions d'euros.

Stephan Ma affirme voir cette opportunité d'investissement comme "complémentaire" de la stratégie de Nissan de s'étendre davantage sur le marché européen. Le constructeur japonais assure "continuer à discuter avec Renault sur l'avenir" et se réjouit "de collaborer davantage avec eux".