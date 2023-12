L'approche de Porsche en matière d'électricité est déjà en place depuis quelques années, et de manière convaincante, avec la Taycan. Aujourd'hui, l'entreprise de Stuttgart se prépare à la deuxième phase, au cours de laquelle elle électrifiera de manière plus déterminée certains modèles classiques dans des segments clés.

Les deux principaux nouveaux modèles pour 2024, le Macan et le Boxster 100 % électriques, en sont la preuve, mais les modèles "classiques" ne manqueront pas, notamment la 911 S/T qui commencera à être livrée l'année prochaine et la toute nouvelle Panamera. De plus, il pourrait y avoir d'autres mises à jour pour la 911, bien que rien ne soit confirmé pour le moment.

Voici les nouveautés Porsche pour 2023 :

Porsche 911 S/T

Commençons par l'éternelle 911 de Stuttgart, la légendaire 911, qui résiste pour l'instant à la course à l'électrification et continue de fasciner ses clients et ses fans avec des versions spéciales à la saveur rétro. La dernière en date, baptisée S/T, est l'une des nouveautés avec lesquelles Porsche célèbre le 60e anniversaire de son icône. Déjà commandable à partir de 315 000 euros (dépêchez-vous, elle ne sera produite qu'à 1 963 exemplaires), elle sera disponible à la livraison à partir du printemps prochain.

La Porsche 911 S/T est la 911/992 la plus légère de toutes : elle pèse 32 kg de moins que la GT3 Touring et utilise son moteur de 525 ch. Le secret réside dans les pièces en plastique et en carbone, utilisées pour le capot, les portes et le toit. Elle est également équipée de jantes en alliage de magnésium de 20" à l'avant et de 21" à l'arrière.

Nom Porsche 911 S/T Carrosserie Coupé Moteur Essence Date d'arrivée Premier trimestre 2024 Prix À partir de 314 839 euros

Porsche Panamera 2024

La troisième génération de la grande Porsche Panamera apporte de grandes nouveautés et quelques sacrifices : elle ne sera plus disponible dans la variante Sport Turismo " shooting brake ", mais d'un autre côté, elle continue à faire évoluer sa dynamique, notamment au niveau du châssis et de la suspension réglable en hauteur. La variante Executive à empattement long est maintenue et mesure 5,20 mètres, soit 15 cm de plus que la version standard.

Porsche Panamera 2024

Côté motorisations, la Porsche Panamera 2024 propose pour l'instant un V6, en propulsion ou en transmission intégrale, et un V8 pour la version Turbo-E Hybrid de 680 ch, encore plus évoluée et dotée d'une transmission intégrale. Déjà commandable à partir de 110 000 euros et avec de nombreuses options de personnalisation, elle arrivera au début du printemps.

Nom Porsche Panamera Carrosserie Berline 5 portes Moteur Essence et hybride essence Date d'arrivée Mars 2024 Prix De 112 182 à 198 632 euros

Porsche Macan 2024

Repoussé d'un an en raison d'un développement plus complexe que prévu, le nouveau Porsche Macan est partiellement dévoilé confirmant le saut total vers l'électrique. Développé sur la nouvelle plateforme PPE partagée avec Audi, nous l'avons vu et revu en avant-première. Il embarque une batterie 800 volts de 100 kWh rechargeable jusqu'à 270 kW, alimentant des moteurs d'une puissance totale de 612 ch pour une autonomie de 600 km.

Porsche Macan 2024

Il dispose également d'un châssis sophistiqué, d'un système avancé de vectorisation du couple, de roues arrière directrices et d'un intérieur doté d'un nouveau système d'infodivertissement offrant jusqu'à trois écrans et un affichage tête haute avec réalité augmentée. Il arrivera en milieu d'année.

Nom Porsche Macan Carrosserie SUV Moteur Électrique Date d'arrivée Mi-2024 Prix À annoncer

Porsche Boxster 2024

La prochaine génération du spider compact Porsche Boxster, et probablement sa variante coupé Cayman, est l'une des nouvelles électriques dont on parle le plus depuis longtemps, mais dont on sait le moins de choses. Aujourd'hui, avec les détails du Macan enfin révélés, nous pouvons spéculer un peu plus.

Il n'aura probablement pas la même batterie de 100 kWh, qui serait plutôt encombrante et lourde, mais on parle toujours de puissances maximales de plus de 600 ch et d'autres de 300/400, et le nœud sur le nombre de moteurs et l'éventuelle transmission intégrale reste à éclaircir. Quoi qu'il en soit, les rumeurs disent qu'elle n'arrivera que vers la fin de l'année 2024.