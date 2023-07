Lamborghini a déjà annoncé que l'Urus obtiendrait un port de charge dans le courant de l’année 2024. Jusque-là, le constructeur italien s’affaire autour de la version thermique que vous ne pouvez déjà plus commander, car l'ensemble de la production a été complètement épuisée et plus tôt que prévu. Pendant ce temps, la version électrifiée est en face de test et des photographes sont maintenant tombés sur un prototype au travail.

Comparé aux Urus S et Urus Performante (voir ci-dessous) actuels, l’hybride rechargeable (PHEV) a une console centrale légèrement mise à jour avec un nouveau look pour les bouches d'aération et différents boutons entre les deux écrans, à l’intérieur. Celui du bas serait légèrement plus grand et afficherait les informations liées à l’hybridation. L’intérieur des portes et le tableau de bord sont aussi en train d’être restylés.

Galerie: Lamborghini Urus Performante 2023

21 Photos

Le Cayenne V8 PHEV comme exemple ?

À l’extérieur, il y a des changements plus importants puisque les phares ont une nouvelle forme et un design interne différent. Malgré le camouflage, il est évident que l'Urus PHEV 2025 aura un pare-chocs avant redessiné, un aileron arrière proéminent et éventuellement des feux arrière mis à jour. Le SUV haute performance conservera ses quatre échappements et obtiendra des étriers de frein vert fluo.

Côté moteur, le V8 bi-turbo devrait rester, rejoint par un moteur électrique. Pour se faire une idée de la puissance de l’ensemble, Porsche travaille sur un Cayenne V8 hybride rechargeable avec plus de 700 chevaux et 900 Newton-mètres de couple. De plus, les deux SUV haut de gamme sont non seulement liés mécaniquement puisqu’ils sont tous les deux issus de la plate-forme MLB Evo, mais ils sont également construits au même endroit à l'usine de Bratislava du groupe Volkswagen, en Slovaquie.

Le constructeur, basé à Sant'Agata Bolognese, a déjà annoncé que l'Urus de deuxième génération sortira vers 2029 en pur véhicule électrique.