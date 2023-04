Lamborghini va électrifier ses modèles au cours des prochaines années, mettant ainsi fin à l'ère du thermique. Mais le constructeur ne manque pas de puissants modèles essence, et une nouvelle vidéo les confronte aux performances annoncées.

La Lamborghini Urus Performante, la Huracan STO et l'Aventador SVJ passent ainsi sur le banc pour déterminer leur véritable rapport poids/puissance.

Les trois Lamborghini sont équipées de moteurs différents, ce qui rend la comparaison intéressante. L'Urus Performante est animée par un V8 biturbo de 4,0 litres développant 666 chevaux.

La Huracan STO tire 640 chevaux de son V10 atmosphérique de 5,2 litres, transmis aux roues arrières. Le V12 6,5 litres de l'Aventador est le plus puissant du groupe, avec 770 chevaux.

La Huracan STO a été la première à passer sur le banc, avec une puissance de 550 chevaux aux roues. En recalculant les pertes de la chaîne cinématique, ce chiffre est remonté à 636 chevaux, soit un peu moins que la puissance annoncée. Une rapide vérification du poids a permis de déterminer que la STO pesait 1 547 kg, soit 411 ch/tonne.

L'Urus Performante a été la deuxième examinée, avec une puissance de 582 chevaux aux roues, transformée en 704 chevaux après recalcul. C'est très bien, mais l'Urus est plus lourde qu'annoncée, avec 2 275 kg, soit une puissance de 309 ch/tonne.

La puissante Aventador SVJ à moteur V12 a été la dernière évaluée. La supercar développe 686 chevaux aux roues, ce qui correspond à 809 chevaux au volant. Bien qu'elle soit plus puissante qu'annoncé, elle est également plus lourde, avec un poids de 1 851 kg, ce qui lui confère une puissance de 439 ch/tonne.

L'Urus est la seule Lamborghini à correspondre aux statistiques officielles. Si l'Urus et l'Aventador sont plus puissantes, elles sont aussi plus lourdes, ce qui annule cet avantage. La Huracan était légèrement en dessous de sa puissance annoncée, mais pour quatre petits chevaux.