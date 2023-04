Les grands salons automobiles sont rares de nos jours, mais la Chine reste un marché en plein essor, et celui de Shanghai est une excellente occasion pour les constructeurs de présenter leurs derniers produits.

Lamborghini profite donc de l'événement pour présenter la remplaçante tant attendue de l'Aventador : la Revuelto. La supercar au moteur V12 hybride rechargeable est accompagnée par l'Urus Performante et l'Huracan Tecnica, tandis qu'un Urus S est garé dans une salle dédiée aux modèles sur mesure.

À Shanghai, la machine électrifiée de Sant'Agata Bolognese, d'une puissance de 1001 chevaux, fait ses débuts dans la région Asie-Pacifique. Il convient de noter que la Chine représente le deuxième plus grand marché de Lamborghini, il est donc logique que le bolide soit de la partie. Comme sur toutes les images officielles, la Revuelto arbore une superbe teinte orange. Si cette couleur n'est pas votre tasse de thé, le configurateur de Lamborghini (déjà opérationnel) propose pas moins de sept groupes de couleurs.

La Revuelto représente le début d'une nouvelle ère pour la marque italienne puisqu'elle sera suivie d'autres modèles hybrides. Lamborghini a déjà confirmé l'arrivée d'un Urus hybride rechargeable pour 2024, date à laquelle le successeur de la Huracan, avec un groupe propulseur électrifié, sera également dévoilé. Vers 2028, la gamme s'enrichira d'un quatrième véhicule, une grand tourer 2+2 entièrement électrique.

La Lamborghini Revuelto au Salon de Shanghai 2023

19 Photos

Nous nous attendons à ce que la Revuelto suive la même trajectoire que l'Aventador avec de nombreux modèles dérivés. Un roadster semble être une hypothèse raisonnable, et il ne faudra probablement pas attendre trop longtemps avant que la marque italienne ne diversifie la famille de la supercar.

Lors d'une récente interview, le PDG Stephan Winkelmann a déclaré que la Revuelto vivrait jusqu'en 2030, malgré des réglementations de plus en plus strictes en matière d'émissions. L'hybridation du V12 rendra cela possible, et il en sera de même pour la remplaçante de la Huracan grâce à son groupe propulseur hybride. Quant à l'Urus, la deuxième génération du super SUV sera 100% électrique.