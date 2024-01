La Dodge Challenger SRT Demon 170 est sans aucun doute la voiture de dragster, homologuée pour la route, la plus performante jamais fabriquée. Conçue dans l’unique but de prendre les départs les plus hallucinants qui soient, elle est livrée avec un moteur V8 suralimenté capable de produire jusqu’à 1 025 ch et 1281 Nm de couple.

La muscle car pulvérise la barre des 100 km/h (depuis l’arrêt) en 1.66 seconde et sa puissance lui permet de faire le 400 mètres départ arrêté en 8 secondes 91. Elle est si dingue qu’elle a même été bannie par la NHRA (la fédération nationale qui régit les courses de dragster) car elle est capable d’atteindre une telle performance sans arceau ni parachute pour le freinage, ce qui est totalement interdit par le règlement des courses de dragster. Mais est-ce à la hauteur de la Tesla Model S Plaid ?

Galerie: La Tesla Model S Plaid au Nurburgring

6 Photos

Brooks Weisblat, de la chaîne YouTube DragTimes, a réuni les deux missiles en ligne droite lors d'une récente visite au Bradenton Motorsports Park à Bradenton, en Floride, pour voir lequel serait le plus rapide dans une confrontation sur les fameux 400 mètres.

Une domination totale ?

Dans la première des trois courses, la Tesla Model S Plaid est capable de prendre un (très) bon départ et de s’élancer et laissant la Demon dans la poussière ! La deuxième course est beaucoup plus proche, puisque la muscle car réalise à son tour une entame de course impressionnante. Alors que les deux voitures restent côte à côte pendant quelques secondes, c'est la Tesla qui s'éloigne lentement et remporte la victoire. La dernière manche est un échec sur toute la ligne, car le pilote de la Demon manque complètement son départ, permettant à la Plaid de remporter une victoire facile.

Galerie: Dodge Challenger SRT Demon 170 2023

51 Photos

Comme le souligne Weisblat, ces voitures sont plus proches que ne le suggèrent les résultats. En fait, il est possible que la Demon batte la Model S Plaid si elle obtenait un lancement parfait. Mais dans le monde réel, la Tesla est beaucoup plus facile à conduire, ce qui signifie qu'elle établira toujours des temps plus rapides sur cette distance. La Dodge, quant à elle, a besoin d’un conducteur compétent et d’un environnement parfait pour extraire le maximum de ses performances. Mais si nous devions n'en choisir une, ce serait la Dodge sans aucune hésitation. Entre son look agressif et son monstrueux V8, il n’y a tout simplement pas photo !