Porsche a fêté ses 75 ans en 2023 avec la Mission X qui représente une ouverture sur l’avenir d’une supercar électrique. Depuis lors, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles sur le concept de performance, mais le PDG de l'entreprise s'attaque désormais au manque de couverture médiatique. Oliver Blume mentionne qu'une décision concernant la mise en production ou non de la voiture sera prise plus tard cette année.

Un croquis de la Porsche Mission X.

Les chances semblent bonnes puisque le grand patron de Porsche a déclaré au magazine australien CarSales que les commentaires reçus après les débuts de la Mission X en juin dernier avaient été "massivement positifs". Le dirigeant de 55 ans a déclaré : "C'est une grande motivation pour nous de faire cette voiture". Si elle est approuvée, ce ne serait que le quatrième produit phare de la supercar de Zuffenhausen, sur les traces de la 959, de la Carrera GT et de la 918 Spyder (voir ci-dessous).

Rappel des chiffres

Porsche est resté discret sur les spécifications techniques de ce concept spectaculaire. Nous savons que la Mission X mesurait environ 4,5 mètres de long, 2 mètres de large, moins de 1,2 mètres de haut et avait un empattement de 2,73 mètres. Elle de roues de 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière tandis que sa batterie était montée derrière les sièges. Lorsque le concept a fait ses débuts, on nous a dit que la supercar avait un rapport poids/puissance d'au moins un cheval-vapeur par kilogramme.

La Mission X a été présentée au salon Rennsport.

Porsche a également vanté des chiffres d'appui plus élevés que la 911 GT3 RS (992), qui génère 409 kg d'appui total à 200 km/h et 860 kg à 285 km/h. La Mission X pouvait également charger la batterie environ deux fois plus rapidement que la Taycan Turbo S. Cependant, c'était avant que la berline électrique ne passe de 270 kW à 320 kW pour la Taycan 2025 (voir ci-dessous), dévoilée récemment.

Le véhicule électrique à quatre portes peut désormais recharger sa batterie de 10 à 80 % en 18 minutes. De plus, Patrick George, rédacteur en chef d'InsideEV, a vu un prototype de Taycan 4S 2025 passer de 8 à 80 % en seulement 16 minutes. La Mission X, avec son architecture de 900 volts, affronterait la Rimac Nevera, qui a été conçue pour prendre en charge quelques 500 kW. La Lotus Evija peut gérer 350 kW.

Un futur (grand) succès ?

Près d'un an après ses débuts, la sortie de Mission X reste un mystère. Plusieurs rumeurs suggèrent qu’elle développe environ 1 500 chevaux, mais on pense qu’elle se rapproche plus des 1 700 chevaux, si ce n’est plus. On ne sait pas non plus combien de moteurs elle possède, même si nous en estimons au moins deux (un pour chaque essieu) pour permettre une configuration à transmission intégrale. La Nevera (voir ci-dessous) et l'Evija ont toutes les deux une configuration à quatre moteurs.

Une version de production ultérieure de la Mission X serait la voiture de série la plus rapide autorisée sur la route à parcourir le Nürburgring. Le temps à battre serait le 6 minutes et 35,18 secondes réalisé par la Mercedes-AMG One. "L’enfer vert" est une piste exigeante, en particulier pour les véhicules électriques, étant donné qu'il s'agit d'un long circuit qui s’étend sur 20,83 kilomètres.

Quel que soit le prix, les collectionneurs seront partout autour de cette voiture. Si elle est approuvée, la production sera probablement limitée et nous ne serons pas surpris si toutes les unités seront vendues avant les débuts officiels. Si le feu vert est obtenu cette année, les premières livraisons aux clients n’auront probablement pas lieu avant 2026.

L'intérieur de la Mission X ressemble à une cabine de vaisseau spatial.

Il est trop tôt pour dire combien d'exemplaires pourraient être construits, mais rappelons que la 918 Spyder était limitée à 918 exemplaires alors que la Carrera GT avait auparavant une production de 1 270 exemplaires. La 959 était bien plus rare puisque seulement 292 voitures ont été assemblées.

