Une Porsche qui coûte cher n’a rien d’une nouveauté. Elles l’ont toujours été et le seront toujours même si l’ensemble de la gamme reste plus abordable que celle de Ferrari ou de Lamborghini (surtout au niveau de l’entretien). Mais ce qui est actuellement digne d’intérêt, c’est de voir à quel point la nouvelle Taycan coûte plus cher que son prédécesseur. En bas de la gamme, le modèle à propulsion passe à 105 011 €, soit 8 931 € de plus qu'avant le restylage. Chez l’élite, on retrouve la Taycan Turbo S Cross Turismo (voir ci-dessous) qui passe de 191 374 € à 216 692 €.

C'est un grand saut en seulement un an mais pour être honnête, la dernière Taycan apporte cependant un certain nombre d’améliorations importantes à tous les niveaux. Tous les modèles reçoivent une nouvelle batterie plus légère, plus dense en énergie et des moteurs retravaillés. La puissance augmente puisque le modèle de base développe 483 chevaux contre "seulement" 402 pour la version sortante et la Turbo S (qui voit son prix initial de 201 440 € augmenté à 215 207 €) passe de 750 chevaux à un étonnant 938 chevaux !

Beaucoup de nouveautés ?

Les modèles d'entrée de gamme bénéficient également de fonctionnalités standard supplémentaires, telles que la suspension pneumatique, la surveillance des angles morts, un volant chauffant et le "Porsche Intelligent Range Manager" qui facilite la planification d'itinéraire et le préchauffage de la batterie. Tous les modèles bénéficient également d'un certain nombre d'ajustements qui promettent de grandes améliorations en termes d'autonomie, bien que les chiffres officiels de l'EPA ne soient pas encore publiés. Pour ceux qui souhaiteraient faire passer leur Taycan de l’autre côté de l’Atlantique (on ne sait jamais), il convient de noter que les frais de livraison de la voiture électrique allemande passent de 1 650 $ à 1 995 $.

Ces versions améliorées des différentes Taycan obtiennent plus qu'un lifting moyen, qui consiste simplement en de nouvelles garnitures extérieures et intérieures et peut-être en quelques ajustements mécaniques mineurs. Il s’agit néanmoins d’une augmentation de prix non négligeable pour une voiture déjà chère.