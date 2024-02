Quatre ans après son arrivée sur le marché, la Porsche Taycan bénéficie d'une mise à jour dans le cadre du classique restylage de milieu de cycle qui touche l'ensemble de la gamme.

Comme vous pouvez le lire ci-dessous ou le voir directement dans la vidéo en cliquant sur la couverture, il s'agit d'un profond renouvellement qui concerne non seulement l'esthétique et les équipements, mais aussi et surtout les moteurs et la batterie. Les performances ont été améliorées, la Turbo S passe de 0 à 100 en 2,4 secondes, la recharge est plus rapide et l'autonomie plus grande. Voici ce qui change, point par point.

Porsche Taycan (2024) : l'extérieur

Pour un œil non averti, les nouveautés introduites avec la Porsche Taycan restylée pourraient passer inaperçues, même si elles sont bien réelles. Les phares ont été redessinés, aussi bien ceux de l'avant, sous la forme d'une matrice LED avec une signature lumineuse à quatre points, que ceux de l'arrière, qui intègrent et rétroéclairent désormais le lettrage Porsche avec un effet tridimensionnel. Les pare-chocs ont également été légèrement revus et de nouvelles jantes ainsi qu'une gamme de nouvelles couleurs de carrosserie ont été introduites.

Porsche Taycan (2024) Porsche Taycan Sport Turismo (2024) Porsche Taycan Cross Turismo (2024)

Porsche Taycan (2024) : Dimensions

S'agissant d'un restylage, les dimensions de la Porsche Taycan ne changent pas par rapport à la MY2023, et ce pour les trois types de carrosserie.

Modèle Longueur largeur hauteur Porsche Taycan 4,96 m 1,96 m 1,39 m Porsche Taycan Sport Turismo 4,96 m 1,96 m 1,40 m Porsche Taycan Cross Turismo 4,97 m 1,97 m 1,41 m

Porsche Taycan (2024) : L'intérieur

À l'intérieur, les nouveautés de la Taycan 2024 sont concentrées dans le logiciel, avec le tableau de bord, l'écran central d'infodivertissement et l'écran optionnel situé sur le tableau de bord devant le siège passager, dotés d'une interface utilisateur optimisée avec des fonctions supplémentaires.

Porsche Taycan (2024)

Le sélecteur de mode de conduite au volant est désormais de série et, sur les Taycan équipées des packs Sport Chrono et Performance Battery Plus, il inclut le bouton spécial Push-2-Pass, véritable coup de pouce qui maximise la réponse du groupe motopropulseur pendant 10 secondes.

Porsche Taycan (2024) : moteurs, batterie et autonomie

Les principales nouveautés du restylage se concentrent toutefois sous le capot et concernent les moteurs, la batterie et la suspension. Les performances et l'efficacité ont toutes deux été améliorées grâce à un nouveau moteur arrière plus puissant (+80 kW) et plus léger, un inverseur d'impulsions modifié avec un logiciel optimisé, des batteries plus puissantes (vous pouvez choisir entre une capacité nette de 89 et 98 kWh), une gestion thermique remodelée, une pompe à chaleur de nouvelle génération et une technologie de récupération d'énergie optimisée (+30 % par rapport à la version précédente).

En termes de performances, la Taycan et la Taycan Turbo S passent de 0 à 100 km/h en respectivement 4,8 et 2,4 secondes, des chiffres incroyables et près d'une demi-seconde de mieux que le modèle de l'année précédente. Grâce à la nouvelle fonction "push-to-pass" de la version Sport Chrono Package, il est également possible d'activer une augmentation de puissance de 10 secondes qui, sur la version Turbo S la plus performante, atteint 140 kW lorsque le Launch Control est également activé. Dans ce cas, la puissance du système atteint 952 ch avec plus de 1 100 Nm de couple maximal disponible.

Porsche Taycan (2024)

En fonction de la variante de carrosserie et du moteur, l'autonomie peut atteindre 678 km d'autonomie selon le cycle d'homologation WLTP, soit une augmentation de 175 km/35 % par rapport à la version précédente. Le chargeur embarqué de la voiture est également nouveau et plus puissant. Grâce à son architecture 800V, il peut tirer jusqu'à 320 kW de courant continu pour une recharge de 10 à 80 % en quelque 18 minutes.

Au niveau du châssis, la plus grande nouveauté est l'adoption de la suspension pneumatique adaptative qui a fait ses débuts il y a quelques mois sur la Porsche Panamera. Ce système offre un éventail extraordinairement large d'options entre les réglages de confort et de performance, parvenant à contrer les transferts de charge du roulis et du tangage tout en maintenant la carrosserie toujours horizontale, même lors des manœuvres dynamiques de freinage, de direction et d'accélération.

Porsche Taycan (2024) : Les prix

La Porsche Taycan 2024 peut déjà être commandée chez les concessionnaires à partir de 105 011 euros TTC pour la berline Taycan, 117 450 euros pour la Cross Turismo à transmission intégrale et 106 027 euros pour la Sport Turismo.

Version Prix Porsche Taycan 105.011 euros Porsche Taycan 4S 124.296 euros Porsche Taycan Turbo NC Porsche Taycan Turbo S 215.207 euros Porsche Taycan 4 Cross Turismo 117.450 euros Porsche Taycan 4S Cross Turismo 130.038 euros Porsche Taycan Turbo Cross Turismo 181.045 euros Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo 216.692 euros Porsche Taycan Sport Turismo 106.027 euros Porsche Taycan 4S Sport Turismo 125.300 euros Porsche Taycan Turbo Sport Turismo 180.550 euros Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo 216.197 euros

En termes d'équipement, la dotation de série a été améliorée, bien que la Taycan soit désormais 15 kg plus légère avec le même moteur et le même équipement. Dès la version de base, on retrouve la suspension pneumatique adaptative, l'éclairage intérieur à LED, le système ParkAssist avec caméra de recul, les sièges avant chauffants, la pompe à chaleur, la plaque de recharge par induction pour smartphone, deux prises de recharge supplémentaires pour les passagers avant, le sélecteur de mode de conduite et la direction assistée Power Steering Plus.