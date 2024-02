Sur le point d'être actualisée, la Porsche Taycan nous a surpris en publiant des chiffres préliminaires d'autonomie en conditions réelles. Les premiers essais de la Taycan de présérie entre Los Angeles et San Diego ont montré que la nouvelle voiture de sport électrique peut parcourir jusqu'à 587 kilomètres avec une charge.

Grâce à de nombreuses améliorations, la nouvelle Porsche Taycan promet d'offrir une plus grande autonomie, ainsi que des processus de charge plus courts et plus robustes. Lors d'un premier test d'autonomie de Los Angeles à San Diego et retour, les modèles de présérie ont démontré en pratique les améliorations qui seront bientôt commercialisées.

Galerie: Nouvelle Porsche Taycan - test d'autonomie

4 Photos

Porsche promet des trajets plus rapides avec les voitures électriques et met en avant les excellents résultats de ces tests en conditions réelles.

"Pour la berline sportive Taycan, particulièrement efficace et dotée d'une grande batterie, ce dernier test pratique a permis d'obtenir une autonomie totale de 587 kilomètres", explique Kevin Giek, vice-président de la ligne de modèles. "C'est un excellent résultat. Le test d'autonomie en Californie du Sud a démontré de manière impressionnante à quel point la Taycan retravaillée est efficace. Nous continuons à nous concentrer sur notre stratégie de 'voyage rapide' pour la mobilité électrique : des arrêts de charge courts combinés à des autonomies élevées dans le monde réel grâce à des groupes motopropulseurs efficaces."

Selon Porsche, ce test s'est rapproché le plus possible des conditions réelles. Douze représentants des médias internationaux ont conduit quatre véhicules équipés de la batterie Performance Plus pendant trois jours sur les autoroutes 405 et 5 entre les métropoles de Los Angeles et San Diego, dans le sud de la Californie. Ils ont roulé à la vitesse maximale de 120 km/h autorisée sur les autoroutes américaines.

Les unités de la nouvelle Taycan ont été chargées au chargeur Electrify America à Torrance/Los Angeles. Ici, le point fort était la puissance de charge encore plus grande que celle des modèles actuels, atteignant 300 kW de puissance. Dans la pratique, il a été possible de charger de 10 à 80 % en moins de 20 minutes.

Succès commercial, la Porsche Taycan s'est déjà vendue à plus de 150 000 exemplaires depuis le début de sa production. En plus de montrer les nouveautés en termes de puissance de recharge et d'autonomie, Porsche a confirmé que la nouvelle Porsche Taycan sera officiellement présentée dans quelques jours.