Le nombre "597" pourrait ressembler au nom de code d'une Porsche d'un autre temps. Mais ces trois chiffres représentent un concept tout à fait différent. Le véhicule tout-terrain que vous voyez ici était la réponse de l'entreprise à un appel d'offres lancé par l'armée allemande au début des années 1950. Si vous ne connaissez pas ce terme, sachez qu'il s'agit essentiellement d'une invitation faite à des fournisseurs de répondre à une demande émanant d'un gouvernement ou d'une entité privée.

L'armée allemande avait besoin d'un véhicule léger et fiable, capable d'affronter n'importe quelle route tout en étant facile à entretenir. Les ingénieurs de Zuffenhausen conçoivent la 597 surnommée "Jagdwagen" (voiture de chasse en allemand). Porsche est l'une des trois entreprises allemandes à avoir répondu à l'appel d'offres, avec Auto Union (le précurseur d'Audi) et Goliath, une filiale du premier constructeur automobile Borgward.

Porsche 597

Une véritable Porsche tout-terrain

Certains seraient tentés de dire que la 597 est apparentée à la Volkswagen Type 181 en raison de leurs similitudes visuelles, mais la VW est apparue bien plus tard, à la fin des années 1960. La première voiture à transmission intégrale de Porsche était équipée d'un moteur arrière à quatre cylindres à plat modifié, dérivé de la voiture de sport 356. Le moteur boxer de 1,6 litre développait une puissance de 50 chevaux, suffisante pour atteindre une vitesse de pointe de 100 km/h.

Bien que Porsche soit déjà connue pour ses voitures performantes, la 597 est axée sur l'agilité et la possibilité de rouler hors des sentiers battus. Elle ne pesait que 870 kg et utilisait une boîte de vitesses manuelle à quatre rapports personnalisée, dotée d'un rapport tout-terrain. On peut établir des similitudes avec la supercar 959 à transmission intégrale des années 1980, qui disposait également d'un rapport court "G", le Gelände (qui signifie "terrain").

La 597 a fait preuve d'une compétence exceptionnelle sur les terrains difficiles, gravissant sans effort des pentes de 65 % avec le moteur tournant à 1 000 tr/min. Sa carrosserie monocoque étanche, semblable à un tube, permettait au véhicule militaire de flotter sur l'eau, ce qui a incité certains des premiers exemplaires construits par Porsche à se passer de portes. Mesurant seulement 3,6 mètres de long, ce véhicule tout-terrain était remarquablement maniable et agile.

L'apparence de base de la 597 cache un équipement complexe. Porsche a conçu la voiture avec une suspension indépendante, des amortisseurs télescopiques et une transmission intégrale sélectionnable grâce à un couplage innovant de l'essieu avant. Le moteur refroidi par air a été modifié pour privilégier la fiabilité par rapport aux performances de pointe. Il transmet la puissance à l'essieu avant après montage d'un différentiel avant fixé à la carrosserie et relié aux roues par des arbres d'essieu oscillants.

Porsche a produit un total de 71 unités avant de mettre fin à la production en 1958, lorsque Auto Union a obtenu le contrat avec sa Typ F91 Munga, moins chère à construire. On estime qu'une cinquantaine d'exemplaires ont survécu au fil du temps, et la plupart des propriétaires actuels appartiennent à ce que l'on considère comme le plus petit club Porsche au monde, le Porsche Jagdwagen Registry e.V. Il n'y a eu que 49 voitures civiles, tandis que les 22 autres ont été construites selon les spécifications militaires.

Compte tenu de la rareté de ces véhicules aujourd'hui, leur valeur est montée en flèche. Lors d'une vente aux enchères à Monterey il y a quelques années, RM Sotheby's a vendu une 597 aux spécifications militaires pour la coquette somme de 665 000 dollars(614 260 euros au taux de change actuel).

1900 Lohner-Porsche Semper Vivus

Les prémisses d'un véhicule électrique à transmission intégrale dès 1900

Bien que la 597 ait été techniquement la première Porsche à transmission intégrale, le fondateur de la société, Ferdinand Porsche, avait travaillé sur une voiture à transmission intégrale un demi-siècle plus tôt. La Lohner-Porsche 1900, entièrement électrique, était équipée de quatre moteurs de moyeu de roue et était également la première voiture de tourisme dotée de quatre freins. La même année, la Semper Vivus ("Forever Alive" en latin) a été dévoilée en tant que premier véhicule hybride fonctionnel au monde.

Le Semper Vivus utilisait une configuration différente. Elle possédait deux moteurs à combustion monocylindriques qui faisaient office de générateurs, alimentant les moteurs des moyeux des roues et une plus petite batterie. Les moteurs à combustion interne fonctionnaient indépendamment l'un de l'autre et développaient une puissance de 2,5 chevaux. L'autonomie maximale était annoncée à 200 kilomètres et la vitesse de pointe à 35 km/h pour un véhicule pesant 1 700 kilogrammes.

Un an plus tard, la Lohner-Porsche Mixte, prête pour la production, est présentée avec un moteur Daimler à quatre cylindres de 5,5 litres développant 25 chevaux. Lui aussi faisait office de générateur en dévoilant de l'énergie à une paire de moteurs de moyeu de roue. Par rapport à la Semper Vivus, elle était plus légère d'environ 500 kg grâce à une batterie plus petite. Seules sept voitures ont été construites avec des moteurs Daimler avant de passer à Panhard & Levassor à partir de 1903.