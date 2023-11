Il existe de superbes livrées de course qui inspirent de superbes reproductions pour les voitures de route. La Ford GT est magnifique en bleu Gulf, par exemple, et l'option de peinture Rothmans de la Porsche 911 Dakar est exceptionnelle. De même, McLaren compte de nombreuses victoires en course automobile, victoires à commémorer à travers ses supercars de route. Mais pourquoi s'en tenir à une seule quand on peut en avoir trois ?

C'est ainsi qu'est née la "750S 3-7-59 Theme", présentée aujourd'hui au Velocity Invitational de Sonoma, en Californie. La 3-7-59 tire son nom d'une série de trois victoires de McLaren en course : La M16D n°3 de Johnny Rutherford qui a remporté les 500 miles d'Indianapolis en 1974, la MP4/2 n°7 d'Alain Prost qui a remporté le Grand Prix de Formule 1 de Monaco en 1984, et la McLaren F1 GTR n°59 pilotée par Yannick Dalmas qui a remporté les 24 heures du Mans en 1995. De fait, McLaren aime dire qu'elle est parvenue à remporter la Triple Couronne (des constructeurs). Le seul pilote à avoir remporté cette distinction est Graham Hill, vainqueur des 24 Heures du Mans en 1972, des 500 miles d'Indianapolis en 1966 et du Grand Prix de Monaco en 1963, 1964, 1965, 1968 et 1969.

Selon McLaren Special Operations, la peinture multicolore de la 3-7-59 a nécessité 1 200 heures de travail. L'avant de cette 750S spéciale s'inspire de la F1 rouge et blanche de 1984 avec un effet "éclaté" entourant le grand 7 sur le capot. L'arrière, quant à lui, reprend les couleurs du vainqueur de l'Indy 500, bien que les subtils accents bleus de la voiture de course renaissent sous la forme d'un graphique sur le coin arrière droit. Les deux côtés de la 750S sont inspirés de la F1 GTR grise victorieuse au Mans, se fondant dans les parties avant et arrière avec des motifs de drapeaux à damier.

Les jantes noires satinées se marient avec des étriers de frein tricolores rouge, bleu et or et il y a trois codes QR sur chaque couleur. En scannant l'un d'entre eux, vous accéderez à une page d'information détaillant chaque voiture de course. Un autre élément astucieux est l'utilisation de feuilles d'argent pour le logo de la Triple Couronne sur chaque portière, légèrement patiné pour donner l'impression d'être usé par la compétition et authentique.

À l'intérieur, les sièges baquets en carbone sont également ornés d'un logo Triple Crown cousu en orange, et l'emblème est gravé en creux sur l'accoudoir central. La livrée extérieure distinctive de la voiture est également gravée en Alcantara gris carbone sur les sièges, avec une peinture monochrome assortie sur les garnitures de porte et le volant en fibre de carbone. Les palettes de changement de vitesse peintes portent le motif rouge et blanc de la F1, et les pédales sont ornées d'étoiles de la Triple Couronne blanches, noires et orange. La subtilité la plus intéressante est la plaque commémorative qui se trouve dans le montant de la porte. Elle est en fait fabriquée à partir de la carrosserie en fibre de carbone rouge et blanche d'une vraie voiture de Formule 1.

La carrosserie peinte à la main et les matériaux spécialement sélectionnés augmentent considérablement le prix de base de la McLaren 750S, qui est de 310 000 euros. Un représentant de McLaren a déclaré qu'elle coûterait "plus de 655 000 euros". Mais même si vous avez les moyens d'acheter une MSO 3-7-59, il est trop tard, car les six exemplaires de cette édition spéciale ont déjà trouvé preneur.