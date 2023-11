L'année 2023 n'est pas encore terminée, ce qui signifie que McLaren a encore le temps de célébrer son 60ème anniversaire. Toutes les voitures de série de Woking peuvent désormais être commandées avec un assortiment de modifications visuelles pour souligner les étapes importantes de la marque. Le motif de la "Triple Couronne" est au cœur des améliorations esthétiques, rappelant les triomphes du constructeur britannique lors de courses prestigieuses au cours des six décennies qui se sont écoulées depuis que Bruce McLaren a fondé l'entreprise.

Des couleurs en hommage à la "triple couronne"

L'Indy Orange est une nouvelle couleur unie qui rappelle la peinture utilisée par la McLaren M16D en 1974 lorsqu'elle a remporté les 500 miles d'Indianapolis. Monaco White, une autre couleur unie, rappelle la MP4/2 qui a franchi la ligne d'arrivée en premier lors du Grand Prix de Formule 1 de Monaco en 1984, avec Alain Prost au volant. Quant au gris Le Mans, il s'agit d'une teinte métallique qui rend hommage à la légendaire F1 GTR qui a remporté les 24 heures du Mans en 1995.

Pack McLaren 60e anniversaire

Les acquéreurs de la 750S peuvent combiner ces trois nouvelles peintures avec des bandes spéciales qui traversent le centre du capot et l'aile arrière. Ces bandes sont complétées par un logo McLaren Triple Crown à l'avant et par des graphismes 74, 84 et 95 à l'arrière, pour chaque victoire importante en sport automobile. Seules 60 supercars seront dotées de ces bandes, et toutes auront un dessous d'aile arrière contrasté avec un autre graphisme McLaren Triple Crown.

D'autres modifications peuvent être apportées

Des étriers de frein spécialement peints viennent compléter les autres modifications du design. Vous pouvez commander la 750S, la GT ou l'Artura avec des étriers Indy Blue qui rendent hommage à la victoire de l'Indy 500 en ayant la même teinte que le n°3 appliqué à la M16D. Vous pouvez également opter pour des étriers Le Mans Gold, assortis aux étriers de frein de la F1 GTR. Ceux qui sont prêts à dépenser plus, peuvent commander les coques de rétroviseurs latéraux avec une finition en fibre de carbone brillante, auquel cas elles seront ornées d'un logo Speedy Kiwi argenté ou orange 60thAnniversary.

McLaren a également préparé une série d'améliorations pour l'intérieur, y compris un marquage Indy Orange sur le volant, mais seulement si vous optez pour le volant en fibre de carbone. Moyennant un supplément, la triple couronne McLaren peut être apposée sur les palettes de changement de vitesse en fibre de carbone. Tous les modèles reçoivent une plaque de dédicace en aluminium brossé, tandis que la 750S avec les bandes de la Triple Couronne reçoit une plaque "1 sur 60" pour souligner son exclusivité.

Les commandes peuvent déjà être passées pour ces éléments de design spéciaux, qui seront proposés jusqu'en novembre 2024.