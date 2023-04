L'héritière de la McLaren 720S est enfin là. Elle est nommée 750S et vient améliorer ou affiner de nombreux aspect, 30% des pièces de la supercar ayant été revues ou remplacées. Le constructeur britannique a dévoilé les deux déclinaisons, coupé et ca briolet.

La nouvelle McLaren est animée par un V8 bi-turbo 4,0 L qui produit 730 chevaux et 800 Nm, plus que la McLaren P1. Une nouvelle boîte de vitesses séquentielle à sept rapports, le dernier étant plus court, transmet la puissance sur l'essieu arrière.

Les McLaren 750S Coupe et Spider effectuent le 0 à 100 km/h en 2,8 secondes. Mais la décapotable, naturellement plus lourde, met un peu plus de temps pour atteindre les 200 km/h (7,3 seconds contre 7,2 pour la Coupe) et les 300 km/h (20,4 secondes contre 19,8). Les deux sont annoncées à la même vitesse de pointe de 332 km.

Les deux 750S ont une voie avant élargie de six millimètres par rapport à la 720S et une nouvelle géométrie de suspension. Elles sont équipées de la troisième génération de Proactive Chassis Control III, une suspension hydraulique plus souple de 3 % à l'avant et de 4 % à l'arrière.

Le design de la 750S s'inscrit dans la lignée de la 720S. À l'avant, un nouveau pare-chocs dirige l'air vers des ouïes redessinées et plus étroites. Un nouveau splitter avant allongé assure l'équilibre aérodynamique, en lien avec un aileron arrière mobile dont la taille a été augmentée de 20 %, et qui a été réhaussé.

La supercar adopte des prises d'air plus imposantes devant les roues arrière et s'inspire de l'échappement central de la P1.

À l'intérieur, l'Alcantara est proposé des séries et deux autres versions sont disponibles, TechLux et Performance. La première place du cuir Nappa dans tout l'habitacle, tandis que la seconde associe cuir et Alcantara. McLaren a aussi peaufiné sa supercar avec une nouvelle finition en métal foncé et un éclairage d'ambiance personnalisable.

Les écrans et commandes ont été revus. Le nouveau McLaren Control Launcher permet au conducteur de sauvegarder ses réglages préférés pour l'aérodynamique, la tenue de route, le moteur et la transmission en appuyant sur un seul bouton. La marque propose Apple CarPlay de série mais ne fait pas mention d'Android Auto.

McLaren a également travaillé pour réduire le poids, à tous les niveaux, ce qui permet de gagner 30 kg par rapport à la 720S. Les jantes forgées sont 13,8 kg plus légères, les commandes à l'intérieur ont gagné 1,8 kg et même le pare-brise s'est allégé, de 1,6 kg.

La McLaren 750S est proposée en différentes options. La version avec des freins pour la piste reprend le système de la Senna avec des étriers monoblocs et un système de refroidissement inspiré de la Formule 1. Il est également possible de sélectionner des baquets en fibre de carbone, qui permettent d'économiser 17,5 kg par rapport à ceux de la 720S, des pneus Pirelli P Zero Corsa ou Trofeo R, et un meilleur système audio fourni par Bowers & Wilkins.

Les ventes de la McLaren 750S sont ouvertes mais la date à laquelle elle sera disponible n'a pas encore été annoncée.

Seuls les tarifs pour le marché américain ont été révélés : la 750S Coupé débute à 324 000 dollars (294 070 euros au taux de change actuel) et la 750S Spider à 345 000 dollars (313 130 euros).