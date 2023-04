McLaren a son ADN ancré dans le monde des sports mécaniques et est plus que jamais impliqué de manière transverse dans cet univers avec de nombreux programmes.

Le groupe n’est en effet pas simplement présent au sommet de la pyramide des sports mécaniques avec sa légendaire équipe de Formule 1, mais également impliqué avec l’équipe Arrow McLaren en IndyCar et avec NEOM McLaren en Formule E. McLaren a par ailleurs posé des bases en Extreme E, le championnat tout-terrain électrique régi par le même promoteur que celui de la Formule E.

Dans la lignée de toutes ces activités et sachant à quel point il est nécessaire de miser sur les talents du futur dès les premières années de ceux-ci dans l’industrie, McLaren a annoncé un nouveau programme de développement des pilotes pour soutenir la croissance de nouveaux talents dans le sport automobile de haut niveau de manière très transverse.

Ce programme sera chapeauté par un vétéran de la course automobile en la personne d’Emanuele Pirro. Le pilote italien est un ancien pilote d'essai McLaren, pilote de Formule 1 et vainqueur des 24 Heures du Mans. "Je suis ravi de cette mission pour plusieurs raisons", se réjouit celui-ci. "McLaren a joué un rôle crucial dans ma carrière en me donnant l'opportunité d'obtenir un volant en F1 et de me hisser à un niveau supérieur en travaillant aux côtés de Senna, Prost et Berger."

Dans le cadre de ce programme, McLaren soutiendra les jeunes pilotes dans leur développement, du karting au pilotage professionnel, dans le but de faciliter la progression des talents émergents vers la F1. Parallèlement à ce soutien aux talents émergents, le programme soutiendra également les pilotes professionnels établis dans d'autres séries, en leur offrant la possibilité d'acquérir de l'expérience en F1. McLaren avait déjà récemment montré être disposé à ouvrir des pistes à des pilotes issus d’un environnement différent de celui, habituellement très fermé, du microcosme de la F1, en puisant notamment dans l’univers de l’IndyCar. Les synergies sont également nombreuses chez McLaren pour les pilotes de différents programmes, qui participent également au développement et aux tests réalisés en simulateur ; une partie importante de la préparation contemporaine des équipes dans les usines.

Le programme de développement des pilotes McLaren est actuellement composé du pilote Arrow McLaren IndyCar Pato O'Ward, du pilote de réserve McLaren Formule 1 Alex Palou et du jeune pilote McLaren Ugo Ugochukwu.