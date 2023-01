Il n'y aura plus de nouveaux exemplaires de la McLaren 720S sur les routes. On avait déjà qu'elle était en baisse cinq ans après son lancement mais la fin de la production est désormais officielle. La 720S rejoint donc la liste de modèles arrêtés mais il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles quant à sa remplaçante.

La bonne nouvelle est que McLaren a confirmé travailler sur un nouveau modèle. Nicolas Brown, président de la division américaine du constructeur, a donné quelques indices tout en restant discret sur les détails de cette nouvelle voiture.

"[Les clients] attendent des améliorations de la 720", a confié Brown à Automotive News. "Ils comprennent qu'il n'y aura pas un véhicule de nouvelle génération totalement nouveau. Ils ont commencé à verser des acomptes en concession mais nous n'avons rien annoncé."

Galerie: McLaren 720S peinture Gulf

10 Photos

La mauvaise nouvelle est que même si ce modèle reste encore secret, tant par son nom que ses spécifications, son carnet de commande est déjà plein "jusqu'à une bonne partie de 2024" selon Nicolas Brown, en raison de l'intérêt déjà affiché par les clients potentiels.

Les projets se multiplient chez McLaren

McLaren a récemment annoncé un partenariat avec Lockheed Martin, fabricant de spectaculaires avions de chasse, pour créer une supercar "futuriste" mais il n'est pas certain que cette collaboration concernant une nouvelle 720S.

Pendant ce temps, la marque britannique continue à déployer son Artura hybride en concession tandis que des rumeurs évoquent une berline électrique et, suivant la mouvance actuelle, McLaren se serait résigné à produire un SUV.