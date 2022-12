Nous savons depuis quelque temps maintenant que la situation financière de McLaren est loin d'être au beau fixe. L'arrivée d'un SUV pourrait bien redonner un coup de boost à la mythique marque anglaise.

Il semblerait que McLaren soit enfin sur la piste d'un SUV. Dans une interview accordée à Automotive News, le directeur de la stratégie de McLaren, Jamie Corstorphine, a brièvement évoqué le sujet :

"Le plus important est de fournir un véhicule qui a plus d'espace et de capacité, pour qu'un client de McLaren puisse partager l'expérience avec plus de personnes. Un SUV, un crossover... c'est encore à décider et en fait rien n'est défini à ce stade. La véritable question que nous devrons nous poser, c'est de savoir si nous pouvons refléter avec précision l’ADN de McLaren dans ce type de produit."

Une fois avoir pris connaissance de cette déclaration, il y a certes un "SUV" dans les plans de McLaren, mais il faudra encore du temps avant que ce projet ne devienne réalité. L'ancien PDG de la marque, Mike Flewitt, était catégorique : il ne voulait pas de SUV dans sa gamme. Mais successeur, Michael Leiters, voit les choses différemment.

Le SUV : le sauveur des marques de luxe

Depuis quelques années maintenant, dans le monde de l’automobile, la mode est aux SUV et aux 4x4. Ils peuvent être destinés à plusieurs usages, comme le tout-terrain, l'urbain ou encore la route. L'automobile de luxe s'est aussi accaparé le SUV.

L'exemple le plus parlant est bien sûr celui de Porsche et son Cayenne apparu au début des années 2000. S’il fut décrié par les Porschistes purs et durs à sa sortie, il connaîtra au final un énorme succès allant même jusqu'à sauver la marque allemande. Dans le monde du luxe, le 4x4 avait déjà fait son apparition avec le mythique LM001 de Lamborghini, un segment qui a retrouvé ses lettres de noblesse avec l'arrivée de l'Urus en 2017.

McLaren fait de la résistance, pas les autres

Désormais, toutes les marques de luxe, ou presque, ont présenté leur interprétation du SUV comme Ferrari, Bentley, Aston Martin, Rolls-Royce ou encore Lotus. Certains, en revanche, prennent du retard, comme McLaren. Beaucoup de marques ont réussi à se sortir de période compliquée grâce au SUV.

Nous avons cité plus haut le Porsche Cayenne, mais c'est aussi le cas du Urus qui a multiplié les livraisons de Lamborghini par deux. À la suite de ce succès, la firme au taureau a embauché 500 personnes et a doublé la superficie de son usine, de 80 000 m² à 160 000 m². En quatre ans, l'Urus est même devenu le modèle le plus vendu de Lamborghini en un temps record.

Certains puristes ne sont toujours pas convaincus par les SUV. Au vu du succès qu'ont ces derniers, au point même de sauver des marques de la faillite, il est primordial pour McLaren de sortir ce type de véhicule et espérer afficher de meilleurs résultats que ces dernières années.

