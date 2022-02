Aston Martin affirme que son nouveau DBX707 est le SUV de luxe le plus puissant du monde. Avec les 707 chevaux de son V8 biturbo de 4 litres, il est indéniable que le SUV dispose d'assez de puissance pour faire des miracles en ligne droite. Mais le constructeur automobile souligne également les modifications apportées à la suspension et aux freins qui contribuent à l'amélioration générale des performances.

Pour appuyer ces dires, le DBX707 tentera d'obtenir la gloire du Nürburgring en établissant un record du tour pour un SUV de série. C'est-à-dire qu'il le fera probablement, selon Tobias Moers, PDG d'Aston Martin. S'adressant à Motor1.com avant le grand dévoilement du SUV, Moers n'a pas caché son ambition de tenter de ravir la couronne à Porsche, actuel détenteur du record.

"Qu'en pensez-vous des 7:38.9 ? Devrions-nous essayer de l'atteindre sur la Nordschleife ? Probablement que nous allons le faire, oui", a-t-il déclaré. "C'est plutôt bon pour l'adhérence ; nous ne sommes pas loin de ce record avec des pneus standard pour le moment".

Bien entendu, 7:38,9 fait référence à 7 minutes 38,9 secondes, le temps établi en juin 2021 par un Porsche Cayenne Turbo GT autour de la boucle de 20,83 km. Moers a également fait un clin d'œil au Cayenne en tant que véhicule de référence dans le segment, un véhicule qu'Aston Martin a considéré lors du développement du DBX707.

"Il est certain que nous avons jeté un coup d'œil au Lamborghini Urus", a déclaré Moers. "J'ai conduit l'Urus. Mais Porsche, en ce qui concerne la dynamique de conduite, je pense que c'est vraiment la référence. "

En plus de son V8 amélioré, la DBX707 dispose d'une pléthore de modifications de la suspension et d'améliorations électroniques pour mieux maîtriser le roulis. Une nouvelle transmission à embrayage humide à neuf vitesses réduit les temps de passage des vitesses ; le différentiel arrière électronique a un rapport final plus court pour une meilleure accélération, et des freins massifs en carbone-céramique aident à contenir la puissance. Aston Martin affirme que la DBX707 peut atteindre 100 km/h en 3,3 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 310 km/h.

L'accélération du Cayenne Turbo GT, est la même sur le papier mais l'anglais prend l'avantage en vitesse maximale. Si le DBX707 est effectivement proche d'un tour de 7:38 sur des pneus Pirelli standard, il sera intéressant de voir ce qui se passe sur des gommes agressives destinées à la piste. Et nous n'aurons peut-être pas à attendre longtemps, puisque Moers a laissé entendre qu'une tentative de record pourrait avoir lieu ce printemps. Cela coïnciderait avec la date prévue pour la mise en vente du SUV musclé, actuellement prévue pour le deuxième trimestre de 2022.

En cas de succès, il s'agirait d'une très belle opération de communication pour séduire les acheteurs potentiels qui désirent une Aston Martin rapide à cinq places et qui ont un peu plus de 200 000 € en banque.