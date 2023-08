Le film Jurassic Park célèbre son 30e anniversaire en 2023 et Jeep fête l'événement en proposant une série limitée d'autocollants inspirés de la Wrangler YJ Sahara de 1992 qui apparaît dans le film.

Jeep propose deux versions de ce pack de stickers, dont la production est limitée à 100 unités, numérotées de 0 à 99. Ils sont en vente chez Jeep Graphic Studio et en stock au moment de la publication de cet article.

Le premier pack coûte 550 dollars (un peu plus de 500 euros au taux de change actuel) et comprend un logo pour chaque portière, un numéro pour le capot et les ailes avant, des décorations pour le rebord du capot et la poignée du hayon (Wrangler seulement) et un insert de levier de vitesse numéroté avec un tyrannosaure.

Le second pack coûte 650 dollars (moins de 600 euros) et offre tout ce que contient le premier, plus un insert texturé "Grassy Island" pour le levier de vitesses de la boîte de transfert.

Les deux packs sont disponibles pour le Jeep Wrangler 2018-2024, le Wrangler 4xe 2021-2024 et le Gladiator 2020-2023. Et les acheteurs peuvent assortir les décorations du rebord du capot à la finition spécifique de leur véhicule.

Jeep nous a surpris en lançant un Wrangler restylé pour l'année-modèle 2024. Le Wrangler JL a fait ses débuts à la fin de l'année 2017, mais le tout-terrain populaire est de plus en plus concurrencé par le Ford Bronco aux États-Unis. Un design actualisé devrait l'aider à lutter contre son rival. Les ventes du Wrangler dépassent celles du Bronco cette année, Jeep ayant vendu 84'682 exemplaires contre 58'580 pour Ford.

Le constructeur a revu la calandre à sept fentes du Wrangler, la rendant plus petite. Cependant, le nouveau design améliore le refroidissement du moteur et fait de la place pour le treuil Warn d'une force de traction de plus de 3,5 tonnes installé par l'usine et disponible sur les modèles Rubicon pour la nouvelle année.

Jeep a intégré de série un écran tactile central de 12,3 pouces doté du tout dernier système Uconnect 5 dans toutes les versions. La marque a dû redessiner le tableau de bord pour accueillir l'écran plus grand, en remplaçant les bouches d'aération rondes par des rectangulaires. Jeep n'a apporté aucune modification à la motorisations du Wrangler.

Le design actualisé sera transféré au Gladiator pour 2024. Des photos espion ont montré le 4x4 sans aucun camouflage, avec une nouvelle face avant et un intérieur modernisé. Jeep n'a pas annoncé la date de présentation du nouveau modèle mais il devrait être dévoilé avant la fin de l'année.