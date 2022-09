Chrysler 300C (2022)

La Chrysler 300 existe depuis fort longtemps. La première série est née en 1955, s'en est suivi plusieurs modèles jusqu'à l'actuelle génération lancée en 2004. 18 ans plus tard, elle est toujours là et plaît tout autant aux Américains même si ses ventes ont tendance à s'essouffler. En 2005, elles ont atteint leur apogée à 144 068 exemplaires écoulés aux USA. En 2021, elles n'étaient plus que de 16 662 unités.

Il fallait donc donner un nouveau souffle à la berline américaine, ou la supprimer. En attendant de la remplacer par une nouvelle génération (ou un nouveau modèle), Chrysler a décidé de produire une version légèrement reliftée qui ne sera assemblée qu'à 2000 exemplaires pour les Etats-Unis (+200 pour le Canada). Il s'agit de la toute dernière fournée, la 300C cessera d'exister par la suite.

"Nous célébrons la Chrysler 300 et son héritage iconique dans le monde de l'automobile", a déclaré Chris Feuell, directeur général de la marque Chrysler. "La Chrysler 300 a changé le monde de l'automobile à bien des égards. cet esprit d'ingéniosité à mesure que nous transformons Chrysler avec un avenir entièrement électrifié et des expériences client révolutionnaires."

Pour terminer en beauté, le constructeur lui a installé un moteur V8 Hemi de 6,4 litres de cylindrée. Il développe 492 ch (soit 485 hp) et un couple de 644 Nm. Grâce à lui, cette version de la berline est capable d'accélérer de 0 à 60 mph en 4,3 secondes et de parcourir le 1/4 mile en 12,4 secondes. Pour mieux la différencier, les ingénieurs l'ont équipé de freins Brembo à quatre pistons, d'un différentiel à glissement limité, d'une suspension à amortissement actif, d'un système d'échappement actif et de canules d'échappement noires.

Cette série spéciale et limitée est identifiable grâce à son badge de couleurs placé au niveau de la calandre. Trois couleurs de carrosserie sont proposées : Gloss Black, Velvet Red et Bright White. Elle dispose également de sièges avant en cuir Laguna avec les logos 300C en relief ainsi que plusieurs surpiqûres. On retrouve aussi dans cet habitacle quelques éléments en carbone ainsi qu'un système audio signé Harmann Kardon à 14 haut-parleurs.

Le carnet de commandes pour les clients américains est d'ores et déjà ouvert. Chrysler facture cette édition à 55 000 dollars, soit 55 000 € au taux de change actuel.