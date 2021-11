Certains communiqués en font parfois un peu trop : "Le Militem Ferox-T représente l'ultime évolution du pick-up tel que nous le connaissons. Il réinvente également le concept actuel de SUV, en le transformant en SUT pour Sport Utility Truck". Pourtant, à la lecture de la fiche technique, ne s'agit-il pas plutôt d'un Jeep Gladiator simplement un peu bodybuildé ?

Le Militem Ferox-T est basé sur le Jeep Gladiator Rubicon et embarque un V6 3,6 litres de 285 chevaux et 353 Nm de couple. Militem décrit son dernier modèle comme "puissant, high-tech et charismatique". Parmi ses caractéristiques spécifiques, nous pouvons citer, par exemple, la calandre noire alvéolée (qui peut être en carbone), les larges passages de roues (en carbone ou de la couleur de la carrosserie) et les jantes de 20 pouces. Un nouvel arceau de sécurité est également monté de série.

Le modèle embarque des optiques à LED escamotables et un crochet monté de série avec une capacité de remorquage de 3500 kilos. Un échappement spécifique a également été monté avec une commande à distance permettant d'ouvrir ou de fermer les clapets pour modifier la sonorité. Le Militem Ferox-T dispose également de marchepieds escamotables électroniquement, de feux avant et arrière assombris, et peut également être équipé d'une rampe à LED dans le bouclier avant.

Grâce à l'augmentation de la garde au sol de 5 centimètres, le Ferox-T est censé être encore plus performant en tout-terrain. Grâce au système 4WD Rock-Trac proposé de série, il est possible de sélectionner le mode de conduite et le type de transmission.

À l'intérieur, nous retrouvons des sièges en cuir italien fabriqués à la main et des inserts en Alcantara en option. Les clients peuvent personnaliser leur véhicule avec un large choix de cuirs, de tissus et de fibres techniques. Plusieurs détails noirs ajoutent une touche supplémentaire de luxe et de sportivité à l'intérieur. Un bouton situé sur la console centrale permet d'activer un éclairage d'ambiance multicolore.

Le Militem Ferox-T est également disponible avec un pack Adventure. Les boucliers et les passages de roue sont peints avec une peinture spéciale résistant aux rayures. Un snorkel est installé sur le côté passager du capot. L'ensemble est complété par un porte-bagages spécial avec une peinture résistante aux rayures et des phares à LED qui facilitent la conduite tout-terrain la nuit.