La liste des nouveautés 2024 de MINI est sensiblement la même que celle de l'année précédente. En effet, le constructeur britannique a passé une année 2023 de préparation, dont le temps fort a été la présentation des deux premiers modèles de la nouvelle génération, à savoir la MINI classique à trois portes et le Countryman, qui seront commercialisés l'année prochaine.

Pour le troisième modèle de la gamme, le crossover Aceman, 2024 sera l'année de la révélation, bien qu'un aperçu précoce ne soit pas totalement exclu. Toutefois, le délai pour le lancement réel est plus long, car l'entreprise prévoit de le mettre en production d'ici à 2025. La possibilité d'autres modèles, tels que la MINI 5 portes, n'a pas été écartée, mais elle n'a pas encore été dévoilée.

Voici donc les nouveaux modèles MINI prévus pour 2024 :

MINI Cooper 3 portes

Nous commençons par le modèle classique afin de présenter la nouvelle génération de la MINI, qui, du moins dans cette version (dont les dimensions détaillées n'ont pas encore été communiquées), semble avoir globalement conservé la taille de sa devancière, avec une longueur inférieure à 3,9 mètres et peut-être quelques cm de plus en largeur. Ce qui est réellement nouveau pour la petite berline, c'est son design : des lignes plus anguleuses, une calandre (au moins sur le modèle électrique, le premier à apparaître), une signature lumineuse avec des LED horizontales et des feux arrière avec une nouvelle coupe. Même l'intérieur est classique dans ses lignes, mais plus high-tech, avec des instruments 100 % numériques.

Mini Cooper SE 2024

Deux variantes sont annoncées pour la version électrique de la MINI trois portes : la Cooper E avec une batterie de 40 kWh et 184 ch, et la nouvelle Cooper SE, qui sera équipée d'une batterie de 54 kWh et d'un moteur électrique de 218 ch pour une autonomie finale de 385 km. Cependant, il y aura aussi une gamme avec des moteurs à essence, dont on ne connaît pas encore les détails, à l'exception du fait qu'il n'y aura pas de boîtes de vitesses manuelles.

Nom MINI 3 portes Carrosserie Berline 3 portes Moteurs Essence, diesel (à confirmer), électrique Date d'arrivée mi-2024 (lancement) Prix -

MINI Aceman

Il se positionnera entre la MINI 5 portes et le Countryman, avec une carrosserie élégante et spacieuse. Il sera exclusivement électrique : voilà ce que l'on sait pour l'instant sur le troisième nouveau venu pour 2024. Il s'agit du crossover imaginé depuis le concept-car Aceman (dont le nom est désormais définitif) et dont les prototypes masqués existent en fait depuis un certain temps déjà.

MINI Aceman, photos avec un nouveau camouflage

Selon les premières informations semi-officielles, l'Aceman devrait être de taille compacte : 4,05 mètres de long (pratiquement la même longueur que la Jeep Avenger) et 1,59 mètre de haut, avec les deux mêmes packs de batteries que les MINI Cooper E et SE, à savoir des batteries de 40 et 54 kWh et des puissances de 154 et 218 ch pour une autonomie de 300 à un peu moins de 400 km. Nous la verrons sous sa forme définitive, sauf avant-premières, en 2024 et sur les routes l'année suivante.

Nom MINI Aceman Carrosserie Crossover 5 portes Moteurs électriques Date d'arrivée 2024 (présentation) Prix -

MINI Countryman

Dévoilée à Munich aux côtés de la berline trois portes, la nouvelle MINI Countryman est plus grande que son aînée. La longueur a encore augmenté pour atteindre quatre mètres et demi (plus précisément 4,43 mètres), la largeur 1,84 mètre et même la hauteur 1,66 mètre, soit six centimètres de plus que le modèle précédent, tandis que le volume du coffre est passé à 460 litres. Malgré cela, l'aérodynamisme est bien meilleur et le CX passe de 0,31 à 0,29.

Mini Countryman SE All4 (2024)

La plateforme est la même que celle de la nouvelle BMW X1, une plateforme définie comme multi-énergie qui peut accueillir des moteurs hybrides légers essence et diesel, des hybrides rechargeables et des groupes motopropulseurs 100 % électriques. Pour cette dernière, deux versions sont annoncées, l'une à traction avant et 204 ch et l'autre à deux moteurs et transmission intégrale et 313 ch, avec des autonomies respectives de 462 et 433 km. Le lancement est prévu pour le premier semestre 2024. La John Cooper Works est également envisagée et a déjà été partiellement dévoilée.