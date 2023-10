Au premier coup d'œil, cette Mini classique ressemble à une réplique de la Cooper bleue utilisée dans le film emblématique The Italian Job de 1969. Rien que pour cela, les collectionneurs de voitures seraient ravis, mais vous ne trouverez pas de moteur sous le capot de celle-ci. À la place se trouve un... ordinateur ! Et oui, cette Mini est désormais un simulateur de course grandeur nature, équipé pour jouer à plusieurs jeux de course et de conduite. Et elle est à vendre !

Une voiture entièrement non fonctionnelle

Cette voiture a commencé sa vie comme une Mini de 1974, et pour l'essentiel, elle l'est toujours. D'après la liste des ventes aux enchères sur le site Car & Classic, elle a été entièrement transformée pour devenir une réplique fidèle de la voiture du film The Italian Job, jusqu'aux faux lingots d'or placés dans le coffre. Elle conserve l'intérieur original de la Mini, y compris les pédales, le levier de vitesse et le volant. Ce dernier est d'ailleurs toujours relié aux roues avant qui tournent à gauche et à droite. À l'exception d'un écran tactile installé en bas pour contrôler les opérations principales de l'ordinateur, vous ne sauriez pas qu'il s'agit d'une voiture entièrement non fonctionnelle.

Un véritable simulateur de course et de conduite

C'est là que ce simulateur de course devient vraiment délirant. Au lieu d'installer un volant et des pédales à retour de force du commerce, l'équipement d'origine de la Mini est relié à des capteurs qui envoient des données à l'ordinateur. Pour plus de réalisme, le siège du conducteur est reconstruit et également connecté à l'ordinateur, offrant deux degrés de mouvement pour aider à simuler les forces G pendant la course. Un système stéréo avec un caisson de basse offre à la fois le son et la sensation. Des ventilateurs soufflent de l'air à mesure que la vitesse augmente. Même les jauges de la Mini sont connectées, donnant des indications sur le carburant, la pression d'huile, la température du moteur et la vitesse.

Mais ce n'est pas tout.

Sous le capot se trouve un PC refroidi par liquide avec plusieurs jeux chargés et prêts à l'emploi. Assetto Corsa est disponible pour les courses, et pour ceux qui veulent vivre l'expérience Italian Job, Beam NG est inclus avec une ville ouverte à parcourir. Un panneau de contrôle spécial sur le tableau de bord permet d'accéder rapidement aux jeux, ainsi qu'à des bandes sonores spéciales à écouter tout en profitant de la simulation de conduite. Steam fait également partie du logiciel, ce qui permet d'ajouter d'autres simulations de conduite.

Vers des enchères à plus de six chiffres ?

Selon l'annonce, l'appareil a été construit par un ingénieur qui a assemblé de nombreux simulateurs au fil des ans pour les industries automobile et aérospatiale. La vente aux enchères comprend un écran de projection à 180 degrés fait sur mesure et placé devant la voiture, ainsi que des plaques spéciales représentant des scènes du film. L'attention portée aux détails de la construction est incroyable, et pour les fans de The Italian Job, il y a des œufs de Pâques partout.

La plate-forme de course Mini est située au Royaume-Uni et, actuellement, l'enchère la plus élevée s'élève à 1 200 livres sterling (1387 euros), alors qu'il reste quatre jours de vente aux enchères. La réserve n'est pas atteinte et, franchement, nous n'avons aucune idée du prix auquel un tel objet pourrait être vendu. Si cela ressemble à la piste de course de voitures à sous intégrée à une réplique de Porsche 917 que nous avons vue en avril 2023, le prix final pourrait dépasser les six chiffres.