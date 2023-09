En France, seulement 123 exemplaires de la Mini Clubman Final Edition seront disponibles sur le marché. En tout, ce sont 1969 exemplaires qui voyageront à travers le monde. Un nombre qui fait référence au tout premier modèle. Il s'avère que le constructeur britannique n'a pas de projet pour une nouvelle génération du modèle à quatre portes. Dans les prochaines années, Mini s'oriente vers une gamme plus simplifiée et électrifiée.

Le Countryman, succésseur indirect de la Clubman

S'adressant à TopGear, Stefanie Wurst, responsable de la marque Mini au sein du groupe BMW, a confirmé que la Clubman allait bientôt disparaître et qu'aucun remplaçant direct n'était prévu pour l'instant. C'est le Countryman qui a été choisi pour représenté la prochaine génération de familiales au détriment de la Clubman, mais il y a une raison commerciale solide à cette disparition : la demande.

"Je ne dirais pas que la place est prise, mais nous n'aurons pas de Clubman. L'Aceman est un concept plus petit, mais je pense que l'espace des cinq portes, voire des six portes, est bien rempli par le Countryman et l'Aceman. Si vous regardez les chiffres de vente dans le monde, le Countryman double la Clubman. J'adore la Clubman, j'en conduis une en ce moment. Mais en tant que concept de grande voiture, nous avons décidé d'opter pour le nouveau Countryman".

La fin de 27 ans d'histoire

Le chant du cygne de la Clubman est le modèle Final Edition mentionné et illustré ci-dessus. Son prix de départ est fixé à 46000 euros, soit environ 10 000 euros de plus que la Clubman 4All. Mini prévoit de ne plus prendre de commandes pour la Clubman ordinaire en février 2024, tandis que le processus de précommande pour la Final Edition sera unique.

La Clubman a été lancée en 2007 en tant que successeur moderne de la Mini Clubman de British Leyland produite entre 1969 et 1980. La deuxième génération moderne du modèle est arrivée en 2015 et les dernières unités devraient être produites dans les mois à venir. La nouvelle gamme de Mini comprendra un nouveau membre, le petit crossover Aceman, tandis que le nouveau Countryman remplacera indirectement la Clubman.