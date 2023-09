La toute nouvelle Mini Countryman électrique a été officiellement présentée comme le premier modèle de la marque fabriqué en Allemagne, ainsi que le plus grand modèle de la gamme revisitée par la marque britannique.

Mesurant 4,4 mètres de long, 1,8 m de large 1,6 m de haut, le Countryman nouvelle génération fait ses débuts officiels aux côtés de la nouvelle Mini Cooper EV à l'occasion du Salon de Munich, qui débute ce mardi 5 septembre.

Le crossover électrifié de troisième génération est plus long de 130 mm et plus haut de 60 mm que son prédécesseur. Il sera disponible dans deux niveaux de puissance : Countryman E, qui a une autonomie de 462 kilomètres selon la norme WLTP et est propulsé par un moteur électrique monté à l'avant qui développe 201 chevaux (150 kilowatts) et 250 Newton-mètres de couple, et le Countryman SE ALL4.

Galerie: Mini Countryman SE All4 (2024)

5 Photos

La version la plus puissante offre une autonomie WLTP de 433 km et est équipée d'une transmission intégrale qui développe une puissance combinée de 308 ch et un couple de 494 Nm.

En ce qui concerne la batterie, le communiqué de presse officiel ne mentionne pas la capacité des deux versions, mais des teasers précédents mentionnaient un pack de 54 kilowattheures pour le Countryman E et un pack de 64 kilowattheures pour le Countryman SE ALL4. Cependant, les taux de charge sont mentionnés dans le document, les deux variantes acceptant jusqu'à 22 kW de courant alternatif et jusqu'à 130 kW sur un chargeur rapide à courant continu.

Le véhicule d'entrée de gamme peut accélérer de 0 à 100 km/h en 8,6 secondes et atteindre une vitesse maximale de 170 kilomètres par heure, tandis que le modèle plus puissant peut atteindre 100 km/h en 5,6 secondes et atteindre une vitesse maximale de 180 kilomètres par heure.

Comparé à ses homologues Mini Cooper plus petites, qui ne peuvent accepter que 11 kW de courant alternatif et un maximum de 95 kW lorsqu'elles sont connectées à un chargeur rapide CC dans le cas de la Cooper SE, le Countryman électrique s'en sort mieux.

À l'avant, le crossover de nouvelle génération présente une nouvelle calandre octogonale qui intègre un petit capteur radar utilisé pour les systèmes d'aide à la conduite de niveau 2 du véhicule, ainsi que des feux de jour à LED configurables qui offrent jusqu'à trois signatures lumineuses, à l'instar de la nouvelle Mini Cooper.

Le profil latéral est caractérisé par un montant redessiné et distinctif, dont la forme varie en fonction du niveau de finition choisi.

Comme la toute nouvelle Mini Cooper, le Countryman 2024 est équipé d'un tableau de bord incurvé recouvert de surfaces textiles sur certains niveaux de finition et d'un écran OLED central rond de 9,44 pouces (240 mm) qui affiche tout, de la vitesse de déplacement aux informations de navigation, en passant par l'état de la batterie.

Fonctionnant avec le système d'exploitation 9 de la société, le Countryman peut accepter des commandes vocales via le message d'accueil "Hey Mini" ou en utilisant le bouton au volant qui fait apparaître l'assistant personnel intelligent de Mini.

Pouvant accueillir cinq personnes, le crossover allemand peut être équipé d'un toit en verre panoramique divisé, tandis que la rangée de sièges arrière peut être réglée en longueur jusqu'à 130 mm, ce qui permet soit d'augmenter l'espace pour les jambes des passagers arrière, soit d'accroître le volume de bagages dans le coffre.

Mini indique qu'avec le dossier arrière en position normale, le volume de chargement du coffre est de 460 litres, un chiffre qui peut être porté à 1450 litres en rabattant les sièges arrière. En outre, un compartiment situé au deuxième étage permet de ranger les accessoires de recharge fournis avec la voiture.

Un attelage électrique rétractable et extensible est disponible en option, offrant une capacité de remorquage allant jusqu'à 1 200 kg.

Les trois générations de Mini Countryman

Quatre niveaux de finition seront proposés pour le nouveau Countryman tout électrique, identiques à ceux de la Mini Cooper : Essential, Classic, Favoured et JCW.

La version Essential de base est équipée de sièges sport noirs recouverts de textiles multicolores à motifs, la version Classic remplace le volant de base à deux branches par une version à trois branches avec une nouvelle sangle textile, tandis que la version Favoured apporte une finition Dark Petrol au tableau de bord et aux panneaux de porte, ainsi que des sièges sport avec des surpiqûres d'accentuation et le logo Mini brodé.

À ne pas confondre avec le Countryman John Cooper Works, qui n'a pas encore été dévoilé, la finition JCW est la plus sportive de toutes les variantes. Elle est équipée, entre autres, de sièges sport spécifiques à la version, avec un meilleur soutien latéral, recouverts de textile tricoté multicolore et de cuir synthétique noir avec des surpiqûres rouges.

La production de la Mini Countryman de troisième génération débutera à l'usine BMW Group de Leipzig, en Allemagne, dans le courant de l'année, à peu près en même temps que la Mini Cooper EV fabriquée en Chine. Les deux modèles seront rejoints par le crossover Aceman, qui fera ses débuts en avril 2024.