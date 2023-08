Le salon de l'automobile de Munich verra l'arrivée de deux nouveaux membres de la famille MINI. En effet, les nouvelles générations du Countryman et de la MINI trois portes avec leurs déclinaisons électriques seront présentées au salon bavarois.

C'est ce que laisse entrevoir la photo teaser qui accompagne la vidéo officielle de MINI, dans laquelle les deux nouveaux modèles seront dévoilés en direct le 1er septembre à 11h.

Une nouvelle jeunesse (surtout pour le Countryman)

Bien que les deux voitures soient dissimulées, leurs silhouettes et la forme des phares à LED permettent de distinguer les deux MINI. La trois portes est reconnaissable au design circulaire de ces optiques, tandis que le Countryman a une allure légèrement plus carrée.

Les proportions de la 3 portes changeront peu, avec une longueur qui devrait rester aux alentours de 3,8 mètres, tandis que le Countryman atteindra 4,43 m (+13 cm) avec une hauteur de 1,61 m (+6 cm), comme l'a déjà indiqué le constructeur.

En outre, la 3 portes et le Countryman seront dotés d'une nouvelle technologie embarquée et du nouveau système d'exploitation de MINI.

Motorisations prévues

Les deux MINI seront proposées en version électrique et thermique, mais on ne sait pas encore laquelle des deux sera présentée à Munich.

Quoi qu'il en soit, la 3 portes zéro émission sera disponible en deux versions, Cooper E et Cooper SE, la première ayant une batterie de 40 kWh (autonomie estimée à environ 220 km) et 184 ch, tandis que la seconde aura une batterie de 54 kWh (autonomie d'environ 400 km) et 218 ch.

Photos de la nouvelle MINI sans camouflage Nouvelle MINI Countryman

Elles seront rejointes plus tard par la John Cooper Works, qui devrait développer plus de 250 ch.

MINI John Cooper Works électrique, rendu par Motor1.com

Développé sur la même plateforme FAAR que la BMW iX1, le Countryman électrique sera également décliné en deux versions. La E aura un seul moteur électrique de 191 ch et une batterie de 54 kWh, tandis que la SE ALL4 aura deux moteurs (et une transmission intégrale), 313 ch et une batterie de 64 kWh. L'autonomie maximale estimée de la dernière version sera proche de 450 km.

Pour toute autre information, nous attendons la présentation complète à Munich.