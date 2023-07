Mini a déjà présenté à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la nouvelle génération de la Cooper, mais la présentation complète n'aura lieu que plus tard dans l'année. Aujourd'hui, le constructeur britannique partage plus de détails et de photos de l'habitacle de la berline, où de nouveaux gadgets seront implémentés à la fois sur les aspects audio et visuels.

Mini semble particulièrement fière de l'écran OLED circulaire qui trône au milieu du tableau de bord et qui a un diamètre de 9,44 pouces (240 millimètres). Elle affirme qu'il s'agit du premier écran de cette taille à utiliser la technologie OLED et, plus important encore, qu'il fera ses débuts sur les modèles Mini de la prochaine génération utilisant le système d'exploitation Mini 9. Il s'agit de la dernière version du logiciel d'infodivertissement de BMW Group, basée sur une pile logicielle Android Open Source Project (AOSP).

Le nouvel écran rond accueille également le nouveau système de navigation de Mini basé sur le cloud, qui permet de planifier des itinéraires optimisés en fonction de la charge pour les versions électriques de la nouvelle Mini Cooper. Des cartes tridimensionnelles et une vue de l'IA sont quelques-unes des nouvelles fonctionnalités du système de navigation. L'écran permet également d'accéder aux modes d'expérience Mini (Core, Green et Go-Kart), chacun d'entre eux étant doté d'une interface spécifique et d'effets sonores et lumineux supplémentaires.

Le système "Hey Mini" active le nouvel assistant vocal intelligent de la marque, baptisé Spike. Il permet de contrôler rapidement et facilement, par des commandes vocales, des fonctions telles que la navigation, la téléphonie, la radio et la température. La connectivité 5G optionnelle garantit que la nouvelle interface peut être rapidement mise à jour par le biais de téléchargements, ce qui devrait se produire plusieurs fois par an. Enfin, la connectivité à haut débit permet d'accéder au Mini Connected Store où différentes applications peuvent être téléchargées, notamment les jeux AirConsole, les applications de streaming vidéo, Spotify, etc.

En ce qui concerne les capacités audio de la nouvelle Mini, le constructeur promet un "son incomparable" pour les modèles tout électriques. Cela inclut de nouveaux sons de conduite dans l'habitacle, un son différent de l'extérieur, différents jingles pour les différents modes d'expérience, et 30 nouveaux signaux sonores avec des fonctions d'information et d'avertissement.

"Nous faisons un grand saut dans le monde numérique avec la nouvelle famille Mini et, ce faisant, nous soulignons l'héritage charismatique de la marque. L'écran central emblématique de la nouvelle famille Mini est rond et sera pour la première fois rempli d'un contenu rond. Je suis convaincue que la puissance numérique des nouveaux modèles ravira les clients Mini du monde entier", a déclaré Stefanie Wurst, responsable de la marque Mini.

Pour rappel, la nouvelle Mini électrique sera disponible sous la forme d'une Cooper E d'entrée de gamme dotée d'un moteur électrique de 181 chevaux monté à l'avant et d'une batterie de 40,7 kilowatts-heure pour une autonomie estimée à 300 kilomètres selon le cycle d'essai européen WLTP. Au-dessus, la Cooper SE est équipée d'un moteur électrique légèrement plus puissant de 215 chevaux et d'une batterie plus importante de 54,2 kWh.