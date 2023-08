Malgré son électrification annoncée, la MINI va conserver une version John Cooper Works. La première variante JCW zéro émission devrait arriver en 2024, quelques mois seulement après les débuts officiels de la Cooper électrique de deuxième génération, attendue au salon de l'automobile de Munich 2023 (du 5 au 10 septembre).

Comme son homologue thermique, la JCW promet un look singulier et de bonnes performances, pour prendre du plaisir au quotidien ou sur circuit.

Plus large et plus anguleuse

Sur la base des dernière photos espions de ces derniers jours, nous avons produit un rendu exclusif qui imagine les lignes définitives de la de la première MINI John Cooper Works électrique.

Cette déclinaison JCW frappe d'emblée par sa carrosserie plus large, ses passages de roues prononcés et ses pare-chocs plus menaçants, ainsi que sa grande calandre avec un bouclier noir et l'omniprésent logo John Cooper Works.

MINI John Cooper Works électrique, rendu par Motor1.com

Le constructeur britannique devrait également ajouter un capot plus "badass" et de nouvelles jantes en alliage exclusivement dédiées à ce modèle. Comme on peut le voir dans notre rendu, on devrait également trouver dans l'habitacle des sièges sport avec appuie-tête intégrés. Un écran OLED de 9,44 pouces est prévu au centre du tableau de bord.

La MINI dans sa version sportive partagera également la plateforme Spotlight de l'autre modèle électrique électrique, développée par BMW en coopération avec Great Wall Motors.

Il reste à savoir quel groupe motopropulseur équipera la prochaine JCW électrique. Nous savons que la nouvelle MINI zéro émission sera proposée avec deux batteries, l'une de 40,7 kWh et l'autre de 54,2 kWh. La première variante, la MINI Cooper, devrait être associée à un moteur électrique avant de 184 ch et avoir une autonomie estimée à 300 km, tandis que la seconde (baptisée Cooper SE) devrait avoir une puissance de 218 ch et une autonomie maximale de 400 km.

Galerie: Photos espion de la Mini John Cooper Works électrique

15 Photos

La JCW zéro émission pourrait donc porter la barre à au moins 250 ch, ce qui la rendrait encore plus puissante que l'actuelle John Cooper Works à essence, qui délivre 231 ch. On ne peut pas exclure la présence d'un seconde moteur à l'arrière pour transformer la MINI en 4x4 et offrir encore plus d'adhérence dans toutes les situations.