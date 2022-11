L'Aceman s'apprête à faire son entrée dans la gamme Mini. Le crossover électrique a été dévoilé pour la première fois en juillet dernier sous forme de concept et a été sur la route pour les premiers tests officiels ces derniers mois.

Sur les nouvelles photos espion, la Mini a été filmée au milieu du trafic urbain de Munich, sa carrosserie étant encore complètement camouflée.

Prendra-t-il la place du Clubman ?

Le fait que la Mini soit surprise au milieu de la circulation et d'autres voitures nous donne une meilleure idée de ses proportions.

Bien qu'en apparence il puisse ressembler à un "simple" Countryman électrique, en réalité l'Aceman sera plus petit que ce dernier, à tel point que, selon certaines rumeurs non confirmées, il pourrait remplacer le Clubman. Les dimensions de l'Aceman devraient donc se situer autour de 4,1/4,2 mètres, tandis que la nouvelle génération du Countryman devrait atteindre 4,4/4,5 mètres.

Incontestablement Mini

Sous la peau, l'Aceman disposera d'une nouvelle plateforme co-développée par BMW Group et la société chinoise Great Wall, mais le design sera fidèle à l'esprit de la famille Mini. Comme on peut le voir sur les photos, la partie avant conservera les feux circulaires caractéristiques, tandis qu'à l'arrière, on peut apercevoir le motif de l'Union Jack dans les phares.

En même temps, sur le modèle de production, la plaque d'immatriculation sera positionnée de manière plus classique sous le détail noir du hayon.

Comme pour tous les modèles Mini, un haut degré de personnalisation est attendu, avec des toits colorés, des bandes longitudinales et de nombreux styles pour les jantes en alliage et les détails intérieurs.

Nous aurons toutefois le temps de recueillir davantage d'informations sur l'Aceman, car ses débuts pourraient avoir lieu bien avant 2023. L'arrivée chez les concessionnaires, en revanche, serait prévue pour la fin de l'année prochaine ou le début de 2024.