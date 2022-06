Après quasiment trois ans sans Salon de Genève et un Salon de Munich au succès somme toute assez relatif, les espoirs autour de l'avenir des salons reposent sur celui de Paris qui se tiendra du 17 au 23 octobre prochain à la Porte de Versailles.

Le Mondial de Paris va d'ailleurs faire sa révolution et ne sera plus vraiment un salon consacré uniquement à la voiture. La précédente édition avait notamment mis l'accent sur les deux-roues, et le prochain sera davantage un salon de la mobilité plutôt qu'un salon automobile. Le format est aussi un peu nouveau et l'évènement se tiendra sur environ une semaine contre deux auparavant.

Toujours plus de constructeurs absents

En 2018, le Salon de Paris avait été marqué par de nombreux absents parmi les constructeurs automobiles. En 2022, ce sera pareil, voire même encore pire puisque nombreux sont les marques à avoir déjà annoncé ne pas se rendre à l'évènement. Les raisons sont multiples : prix du stand, pas de nouveautés à présenter, couverture médiatique noyée à cause du trop plein de nouveautés présentées...

Ainsi, comme en 2018, le groupe Volkswagen fera l'impasse sur le Mondial. Bugatti n'est pas prévu non plus, mais les choses pourraient peut-être changer d'ici l'ouverture du salon d'après nos confrères de Turbo. En revanche, ni Volkswagen, ni Skoda, ni Seat, ni Cupra, ni Audi, ni Porsche, ni Bentley, ni Lamborghini n'y viendront.

Qui sera donc présent ?

Du côté du groupe BMW, c'est pareil, la firme bavaroise ne sera pas présente, pas plus que Mini et Rolls-Royce. Chez Stellantis, Peugeot et DS seront présents et exposeront leurs nouveautés, en l'occurrence la nouvelle 408 pour la firme au lion et le DS 3 Crossback restylé pour DS. Jeep sera aussi de la partie. En revanche, nous devrons faire sans Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Citroën et Lancia. Kia et Hyundai ne seront pas présents, Ford et Volvo non plus, tandis qu'il y a peu de chance de voir Ferrari également.

Le groupe Renault devrait occuper le plus d'espace lors du salon avec la présence de la firme au Losange, de Dacia et d'Alpine. De son côté, Mercedes sera aussi de la partie et sera la seule des trois marques premium allemandes présentes.