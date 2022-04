Fut une époque où les salons automobiles étaient incontournables. Ils ont un peu perdu de leur splendeur ces dernières années, et l'épidémie de COVID-19 n'a franchement pas arrangé les choses obligeant les organisateurs des salons à baisser les rideaux en attendant des jours meilleurs.

Voilà plus de deux ans que les salons internationaux n'accueillent ni les organisateurs ni les visiteurs, mais la situation semble peu à peu s'améliorer. Si l'incontournable Geneva International Motor Show est annulé cette année, le salon de Pékin qui devait se tenir à la fin du mois d'avril a été reporté à une date ultérieure à cause de la reprise épidémique. Quant au Mondial de l'auto de Paris, il est toujours prévu du 17 au 23 octobre 2022.

En attendant d'arpenter les allées du salon parisien, nous avons visité le salon de l'automobile de Lyon (du 7 au 11 avril 2022). Plus convivial, le salon de la capitale des Gaules semble gagner en popularité au vu de la fréquentation observée le jour de notre visite, le samedi 9 avril.

Et pour cause, contrairement aux éditions précédentes, le salon de l'auto de Lyon accueille plusieurs nouveautés majeures. On pense notamment au Maserati Grecale fraichement présenté par le constructeur au trident, ou encore, au nouveau Kia Niro, à la BMW Série 2, au Land Rover Range Rover et à la sublime Renault 5 Electric Prototype qui semble beaucoup plaire au public.

Une place de choix est réservée aux supercars et aux GT, Ferrari était présent avec une SF90 Stradale, la nouvelle 296 GTB ainsi que la sublime Roma. Un peu plus loin, nous avons fait la rencontre de la très méchante Lamborghini Huracan STO et des luxueuses Bentley et Aston Martin.

Cette édition met en lumière les véhicules électriques que nous avons pu approcher dès l'entrée du salon. L'Audi e-tron GT était là, tout comme le nouveau Skoda Enyaq Coupé et le VW ID.5, la BMW i4 et le très populaire Tesla Model Y exposé sur le stand Tesla bondé de monde. Mercedes-Benz a fait le déplacement avec sa nouvelle EQS, tout comme les constructeurs chinois Aiways et MG qui sont indéniablement de plus en plus visibles dans le paysage automobile.

Comme à l'ancienne, les visiteurs peuvent s'approcher des véhicules, monter à bord, discuter avec un représentant de la marque ou un commercial, et même l'essayer ! Des voitures d'essai sont prévues à l'extérieur du salon, et nous avons été étonnés par la cadence des essais en ce jour de week-end.

À l'occasion des 50 ans de la Renault 5, une exposition lui est dédiée à travers une douzaine de modèles dont la somptueuse Renault 5 Turbo qui des décennies après sa sortie, continue de faire sensation. À quelques pas, nous avons fait la découverte d'une exposition retraçant l'histoire de la légendaire Porsche 911 à travers ses huit générations.

Nous avons apprécié les heures passées dans le salon de l'automobile de Lyon. Qu'il est bon de revivre ces moments, de discuter avec les marques, de voir les réactions du public, de découvrir les dernières nouveautés en physique. Ce salon est d'autant plus agréable qu'il est à taille humaine. À la fin de notre visite, nous n'étions pas lassés de voir des voitures, phénomène fréquent lors des "grands salons" où des voitures sont exposées à non plus finir.

Informations pratiques