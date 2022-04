Après deux ans d'absence, le salon Top Marques revient sur la principauté de Monaco. A cette occasion, plus d'une centaine de véhicules seront à découvrir du 8 au 12 juin 2022. Le salon fera la part belle à des "supercars jamais vues, des motos, des superboats et des prototypes innovateurs". Pour la première fois, un espace sera dédié aux voitures classiques toutes disponibles à la vente.

"Mon équipe et moi-même avons travaillé très dur pour vous offrir ce que nous pensons être la meilleure édition de Top Marques, riche en supercars et en innovations", a déclaré Salim Zeghdar, PDG de Top Marques. "Cette année, le Grimaldi Forum regorgera de véhicules exceptionnels d'hier, d'aujourd'hui et de demain, sans oublier une sélection triée sur le volet de super-bateaux, de montres et de bijoux. Je tiens à remercier tous les constructeurs et concessionnaires de voitures anciennes du monde entier de s'être engagés dans cette édition très spéciale de Top Marques, qui s'ouvrira par une avant-première réservée aux VIP le 8 juin."