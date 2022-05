La Suisse s'apprête à lancer sa première supercar de série. Stefano Picasso, fondateur de Picasso Automotive, a annoncé en janvier 2021 que lui et son équipe travaillaient sur la Picasso PS-01, qualifiée de "voiture en fibre de carbone la plus folle de tous les temps". Près d'un an et demi plus tard, la supercar est prête à être présentée dans sa forme finale.

Picasso Automotive a publié un communiqué de presse pour informer le monde qu'il prévoit de montrer le véhicule au salon Top Marques de Monaco au début du mois de juin. Le 8 juin, la société dévoilera la PS-01 (nom non confirmé pour le modèle de production) et révélera toutes ses spécifications techniques et détails commerciaux.

La supercar suisse a un poids d'un peu moins de 1 000 kg grâce à l'utilisation extensive de fibre de carbone "à un niveau sans précédent." En outre, l'aérodynamique avancée génère jusqu'à 900 kg d'appui à la vitesse maximale, ce qui rend la voiture plus stable à plein régime. Picasso Automotive affirme que la vitesse de pointe et l'accélération sont ses qualités essentielles et que la PS-01 sera rapide sur les circuits et les routes publiques, offrant une "expérience de conduite incomparable."

Le moteur qui propulse la supercar suisse reste cependant un mystère. Lorsque la voiture a été annoncée l'année dernière, Picasso Automotive a déclaré qu'il utiliserait le moteur de "l'une des plus célèbres voitures italiennes". À l'époque, on pensait qu'il s'agissait d'un V6 biturbo d'environ 600 chevaux, mais la version de production utilisera un groupe motopropulseur "complètement différent". On ne sait pas grand-chose à son sujet pour l'instant, si ce n'est qu'il est "spécifiquement conçu pour offrir la meilleure union entre performance et fonctionnalité."

Picasso Automotive s'associe à de nombreuses entreprises réputées de l'industrie automobile pour le développement de la PS-01. Sadev, par exemple, travaille sur la transmission, tandis que Sabelt fournit les sièges. Carbo Brake est responsable du système de freinage et la suspension est fournie par Öhlins. L'entreprise basée en Suisse a un investisseur international et a déjà reçu les premières commandes pour la supercar de production.

Note : Le prototype PS-01 de Picasso Automotive est présenté dans la galerie.