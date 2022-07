À quoi ressemblera la Mini du futur ? Il est clair que l'électrique jouera certainement un rôle clé dans l'avenir de la marque. Le style sera une évolution de celui des modèles actuels, mais toujours avec ce qui fait la particularité de la marque : des clins d'œil classiques au passé.

C'est pour nous donner un avant-goût de tout ça que Mini vient de présenter le concept Aceman, un prototype présenté en avant-première sur le web et qui devrait faire ses débuts auprès du grand public lors de la Gamescon 2022 à Cologne, l'événement le plus important au monde consacré au monde des jeux vidéo, prévu du 24 au 28 août.

Comme anticipé lors de la publication du teaser, le Mini Aceman est beaucoup plus petit que le Countryman, avec une longueur de seulement 4,05 mètres, légèrement supérieure à celle de la Mini 5 portes. Un crossover du segment B purement citadin. Mais avec une largeur de 1,99 m et une hauteur de 1,59 m, il devrait offrir une habitabilité de premier ordre.

Si l'on se concentre sur les formes extérieures, on remarque immédiatement les lignes beaucoup plus carrées et "plus nettes" par rapport à la gamme Mini actuelle, avec même les feux avant qui s'éloignent du motif circulaire classique, même s'ils sont déjà absents du Countryman. Au centre, la grande calandre pleine renferme des éléments lumineux sur les bords et le haut, donnant son caractère à l'Aceman.

On notera également les passages de roues carrés accueillant des jantes en alliage de 20 pouces, une ceinture de caisse particulièrement haute et des flancs avec poignées de porte intégrées. Comme à l'avant, l'arrière présente également ses traits les plus caractéristiques dans les feux, avec des éléments LED qui peuvent changer de graphisme selon les goûts et les situations. Et bien sûr, le dessin de l'Union Jack, le drapeau anglais, est de la partie. Un graphisme qui revient également sur la galerie de toit spéciale qui surplombe le toit panoramique.

Malgré tout les changements esthétiques induits sur ce concept Aceman, on reconnaît dès le premier coup d'oeil qu'il s'agit ici d'une Mini. Nul doute qu'Alec Issigonis, papa de la toute première Mini, serait sans doute fier de ce tournant du 21e siècle.

À l'intérieur aussi on reconnaît les marqueurs Mini avec l'instrumentation centrale qui conserve sa forme circulaire classique. Mais elle devient 100 % numérique, renfermant un écran tactile OLED pour gérer tous les aspects du Mini Aceman. En dessous, on trouve les boutons physiques tout aussi classiques, un autre clin d'œil à la tradition du fabricant britannique.

Une digitalisation basée sur un logiciel développé par la marque à partir du système d'exploitation Android, avec de nombreux widgets et fonctions et la possibilité de projeter certaines informations directement sur le tableau de bord.

Système connecté dont aucune information particulière n'a été divulguée, si ce n'est la possibilité de personnaliser les graphismes et les différents messages de bienvenue en entrant dans le cockpit.

On ne sait rien non plus de la propulsion électrique, ni de la plateforme. Le communiqué de presse met toutefois l'accent sur la durabilité de la Mini Aceman, qui renonce complètement à la sellerie en cuir et au chrome.

Ce qui est clair, cependant, c'est que la Mini du futur visera une philosophie verte qui va au-delà des moteurs à zéro émission.