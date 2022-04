Près de 10 ans après sa dernière participation, Mini revient aux 24 heures du Nürburgring avec une John Cooper Works très spéciale. Elle a été préparée par Bulldog Racing et concourra dans la catégorie SP3T du 26 au 29 mai 2022.

Des modifications à gogo

Le constructeur anglais explique que la société a apporté un bon nombre de modifications qui vont bien au-delà des normes de la catégorie SP3T. Nous pouvons citer l'exemple de l'aileron que vous n'avez sans doute pas manqué, la lame avant, le diffuseur arrière et le soubassement de la voiture qui a été complètement couvert.

Cette transformation a aussi permis de réduire le poids de cette Mini, notamment grâce à l'utilisation du Makrolon ; un polycarbonate léger et résistant. Côté châssis, toutes les pièces mobiles ont été remplacées par des roulements Unibail. La suspension d'origine a cédé sa place à une suspension de course réglable.

Les changements se poursuivent sous le capot où le moteur 2,0 litres de 306 ch et 450 Nm et associé à une transmission automatique Steptronic à huit rapports affinée pour l'occasion pour une accélération encore plus rapide. Le système d'échappement reçoit quant à lui un catalyser de course. Cette ligne termine sa course par un simple embout d'échappement placé au centre.

Une concurrente de taille

Pour plus de sécurité, cette Mini JCW a été renforcée par un arceau de sécurité. Enfin, ses freins d'origine ont été remplacés par des freins BMW M Performance tandis qu'un réservoir d'essence plus volumineux (100 L) a été installé pour une meilleure autonomie.

La liste des concurrents à cette Mini JCW de l'extrême n'a pas encore été dévoilée. L'an dernier, la catégorie SP3T était disputée par la Hyundai i30 N, l'Opel Corsa OPC Cup, sans oublier la Volkswagen Golf GTI TCR.