Les choses se précisent pour la prochaine Mini : le premier aperçu complet du nouveau langage stylistique de la famille de modèles entièrement électriques de la prochaine génération nous est donné par l'étude conceptuelle d'un modèle crossover qui sera présentée pour la première fois au public fin juillet 2022.

En 2023, la prochaine génération de la Mini trois portes devrait être commercialisée en version essence et électrique. La marque s'exprime désormais sur son futur langage de design en des termes on ne peut plus marketing.

Un exemple : "Il allie les valeurs traditionnelles de la marque à une technologie avancée et tient compte des principes élémentaires de la conception automobile ainsi que du caractère urbain de la MINI et de l'esprit d'innovation de sa communauté".

Un autre facteur central du nouveau langage de design est le choix des matériaux, résolument orienté vers la durabilité. La prochaine génération de modèles Mini dispose d'un intérieur sans cuir et renonce presque entièrement aux éléments chromés.

Selon le constructeur, les modèles du futur seront caractérisés par "un design extérieur et intérieur moderne et épuré qui se concentre sur l'essentiel". Cela reflète le principe d'utilisation créative de l'espace déjà mis en œuvre sur la Mini classique.

L'architecture du véhicule, conçue dès le départ pour une mobilité purement électrique, doit offrir plus d'espace. Ainsi, selon le constructeur, chaque modèle Mini, indépendamment de ses dimensions extérieures, disposera à l'avenir d'un rapport optimal entre la surface au sol et l'espace disponible dans l'habitacle.

Le successeur de l'actuel Countryman prendra également la route avec une propulsion purement électrique. En outre, Mini présentera prochainement l'étude conceptuelle d'un modèle crossover - également à propulsion entièrement électrique - pour le segment premium des petites voitures.

"Dans notre nouveau langage des formes, nous associons le cœur de l'ADN de MINI à des impulsions innovantes, esthétiques et technologiques", explique Oliver Heilmer. "Ainsi, chaque nouvelle MINI reste un original à la fois authentique et tourné vers l'avenir". Par exemple, le design typique de l'Union Jack des feux arrière de la MINI reçoit de multiples expressions à l'aide d'une technologie LED innovante, afin de créer une signature lumineuse individuelle pour chaque modèle.

Dans le cockpit des futurs modèles Mini, la réduction n'est pas non plus synonyme de renoncement. Présentée pour la première fois dans le Vision Urbanaut, la technologie OLED pour l'unité d'affichage et de commande entièrement numérique permet de réunir un nombre nettement accru de fonctions dans une seule unité de commande - mise en œuvre dans la forme typique de l'instrument central circulaire au milieu du tableau de bord.

Mini est le premier constructeur automobile au monde à proposer un écran tactile avec une surface circulaire entièrement utilisable. Parallèlement, le constructeur s'en tient à des unités de commande analogiques telles que les interrupteurs à bascule situés sous le tableau de bord central.