La sympathique Mini passera à la cinquième génération en 2023, mais en attendant, l'entreprise a emmené des prototypes en Suède. Le véhicule d'essai camouflé représente le modèle entièrement électrique rejoint en Laponie par ses quatre prédécesseurs. Une fois encore, la carrosserie à trois portes sera la première à sortir, et il y aura toujours des moteurs à combustion interne pour les clients qui le désirent.

Habillé du camouflage jaune typique de Mini, le prototype a été emmené au centre d'essais hivernaux du groupe BMW en Laponie suédoise pour des évaluations à des températures bien en dessous de zéro. Outre les routes enneigées, il existe des zones spécialement aménagées sur des lacs gelés où les véhicules d'essai subissent diverses procédures. L'objectif principal est de perfectionner le châssis et la direction avant de lancer la production en série.

Mini rassure les fans de la marque britannique en affirmant que la prochaine génération conservera la sensation de karting, tandis que ceux qui ont besoin d'une voiture plus pratique auront droit à un Countryman beaucoup plus grand. En effet, le crossover deviendra une voiture compacte à part entière qui sera construite à Leipzig, en Allemagne, aux côtés de son modèle jumeau, le nouveau BMW X1.

Fait intéressant, une "étude conceptuelle d'un modèle de crossover pour le segment des petites voitures haut de gamme" sera dévoilée cette année. Il est fort probable que Mini ne fasse pas référence au Countryman puisqu'elle utilise le mot "compact" pour décrire son plus grand véhicule. Nous pensons que la société parle d'un modèle distinct, potentiellement le Paceman (ou Aceman ?).

Pour l'instant, Mini reste très discrète sur son modèle 3 portes de nouvelle génération. Cependant, Autocar a eu la chance de monter à bord d'un prototype de développement et le magazine britannique confirme la véracité des images qui ont fuité. Nous apprenons que la voiture aura des voies plus larges, un empattement allongé et des roues plus grandes.

À l'intérieur, il s'inspirera du concept Strip avec une approche "moins, c'est plus", avec un énorme écran rond. L'écran tactile ne sert pas seulement à l'info-divertissement mais aussi à la plupart des commandes de climatisation, tout en faisant office d'écran numérique pour le conducteur. Derrière le volant, il n'y a plus qu'un affichage tête haute. Vous disposez toujours de quelques commandes physiques, situées sous le grand écran, pour un accès rapide au choix des modes de conduite et un bouton marche/arrêt.

Les journalistes britanniques affirment que la nouvelle Mini est un peu plus silencieuse qu'auparavant et que sa suspension est moins souple. Une direction assistée électrique améliorée est au menu, tout comme un système de contrôle de la traction de nouvelle génération qui agit plus rapidement et réduit le sous-virage. Bien qu'elle soit annoncée aujourd'hui, la nouvelle Mini ne sera pas commercialisée avant la seconde moitié de 2023.