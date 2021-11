On peut affirmer que le nouveau Countryman n'a rien de mini, car nos espions ont filmé le prototype de la troisième génération qui a l'air assez grand. Nous avons l'impression qu'il s'agit d'un véritable crossover compact, que ce soit en longueur, en largeur ou en hauteur.

La raison est que Mini jumelle le tout nouveau modèle avec le prochain BMW X1, le duo devant être assemblé à Leipzig dans la première usine à construire à la fois une BMW et une Mini.

Alors que l'actuel Countryman est assemblé aux Pays-Bas par la société de construction automobile VDL Nedcar, basée à Born, le groupe BMW va transférer la production en interne et le crossover portera le label Made in Germany. Les premiers rapports suggèrent que le nouveau modèle sera au moins 200 millimètres plus long, ce qui le situerait à environ 4,5 mètres.

Galerie: Photos espion Mini Countryman - Octobre 2021

24 Photos

Nous remarquons que ce prototype entièrement camouflé possède un système d'échappement, mais Mini a déjà annoncé qu'il y aurait un modèle entièrement électrique. C'est logique si l'on considère que BMW fabriquera également une version zéro émission de son prochain crossover, probablement baptisé iX1. Malgré le déguisement et les proportions accrues, il est déjà facile de dire qu'il s'agit d'une Mini (du moins dans son nom) puisqu'elle possède les éléments de design typiques que nous associons à la marque britannique, mais en plus grand.

Elle reposera sur une évolution de la plateforme UKL à traction avant, connue sous le nom de FAAR dans la terminologie de BMW. Elle a été conçue pour accueillir des véhicules équipés de moteurs à combustion, seuls ou dans le cadre d'une configuration hybride rechargeable, ainsi que les groupes motopropulseurs EV déjà confirmés des prochains Countryman et X1.

À long terme, Mini pourrait introduire un modèle encore plus grand positionné au-dessus du Countryman. S'adressant au magazine Auto Express en 2020, le designer principal de la société, Oliver Heilmer, a laissé entrevoir la perspective d'un véhicule plus grand : "Le Countryman fonctionne assez bien en termes de taille, mais sur d'autres marchés [comme] la Chine et les États-Unis, les attentes sont différentes, on pourrait imaginer quelque chose de plus grand. En bref, il n'y a pas de limite pour nous. Mais elle doit conserver l'ADN Mini, sans nécessairement en avoir la taille".