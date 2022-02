Une nouvelle génération de la Mini Countryman est en cours d'élaboration. Les premiers prototypes sont déjà sur la route. En novembre dernier, nous vous avons présenté les premières photos espions de la Countryman nouvelle génération.

Aujourd'hui, les photographes nous ont envoyé de nouveaux clichés de cette voiture, avec cette fois, un aperçu de l'habitacle. À ce stade de développement, la Mini Countryman est camouflée, mais on peut tout de même se faire une idée sur son intérieur qui visiblement ne rompt pas avec ses gènes.

Intérieur camouflé de la nouvelle Countryman

Intérieur de l'actuelle Countryman Intérieur de l'actuelle Countryman

Le conducteur est assis face à un tableau de bord flottant de petite dimension. Plus au centre, les designers ont logé un immense écran central. Il est visiblement placé à l'extérieur de son emplacement, l'épaisseur de sa loge est anormale. En dessous, on retrouve des boutons physiques pour démarrer et arrêter la voiture, pour régler le volume du son, ou encore, un bouton "Experiences" pour passer d'un mode de conduite à un autre.

La nouvelle Countryman et le prochain BMW X1 seront jumeaux. En effet, ces deux modèles reposeront sur la même plateforme FAAR et seront produits sur la même chaîne d'assemblage. L'usine chargée de la production de la Countryman et du X1 est située en Allemagne, à Leipzig. Ainsi, ces deux modèles partageront de nombreux éléments en commun, outre leur plateforme, Mini et BMW devraient leur offrir les mêmes motorisations.

Il y aura des moteurs thermiques, mais aussi une motorisation électrique puisque le X1 donnera naissance à une version 100% électrique baptisée iX1. La Countryman pourrait en faire autant, avec une version "propre" et silencieuse.

Les bruits de couloir chuchotent que la nouvelle Countryman sera plus grande en longueur, en largeur et même en hauteur. Cela permettra aux passagers de profiter davantage d'espace à l'arrière et de bénéficier d'un volume de chargement plus conséquent pour y placer ses affaires.