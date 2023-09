On dit que la beauté est subjective mais avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui n’aime pas le look de la DB5 ? Ce coupé, qui n’a pas pris une ride, fête ce mois-ci ses 60 ans, après avoir fait ses débuts en septembre 1963 au Salon de Francfort.

Pour célébrer cet anniversaire, Aston Martin a orchestré une séance photo avec son équivalent moderne (bien que la ressemblance soit loin de sauter aux yeux), la DB12, également connue comme étant la première "super routière" au monde.

La voiture exposée au Salon de Francfort 1963, où Porsche a présenté son prototype de 911 appelé Type 901, a été présentée avec un nouveau moteur six cylindres en ligne de 4,0 litres. Il s'agissait essentiellement d'une version améliorée du moteur de 3,7 litres qui propulsait la DB4 lancée en 1958.

Aston Martin a poussé sa puissance à 282 ch, ce qui était assez impressionnant au début des années 1960. En 2023, la nouvelle DB12 produit plus de deux fois cette puissance, grâce à son moteur V8 bi-turbo AMG de 4,0 litres développant 671 ch.

Une fierté britannique

La puissance de la DB5 était suffisante pour une vitesse de pointe supérieure à 241 km/h, ce qui a incité les habitants de Gaydon (le siège social d’Aston) à écrire fièrement dans la brochure : "La DB5 est la GT régulière à quatre places la plus rapide au monde."

Outre sa beauté et sa carrosserie indémodable, la voiture de James Bond était aussi en avance sur son temps puisqu'elle était dotée de nouvelles fonctionnalités telles que la climatisation et les vitres électriques.

Aston Martin a fabriqué un total de 887 "berlines" et 123 cabriolets de la DB5. Elle était populaire parmi les superstars de l'époque puisque la voiture conçue par le carrossier italien Carrozzeria Touring Superleggera a été achetée par Sir Paul McCartney et George Harrison des Beatles ainsi que par Mick Jagger des Rolling Stones. De plus, Robert Plant de Led Zeppelin en a aussi acheté une, ainsi que le comédien Peter Sellers, Jay Kay de Jamiroquai et le créateur de mode Ralph Lauren.

Au Salon automobile de Londres de 1965, deux ans seulement après son lancement, la DB5 a été remplacée par la DB6. Elle aussi a été conçue par la Carrozzeria Touring Superleggera, mais elle était beaucoup moins exclusive puisque 1788 unités ont été construites jusqu'en 1970, date à laquelle sa production a pris fin.