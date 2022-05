Aston Martin est considérée comme la première rivale de Ferrari, celle qui lui ressemble le plus en termes de tradition et de philosophie. Et de fait, il existe de nombreux modèles des deux constructeurs qui ont eu des points communs et des évolutions similaires, même en termes de style.

Prenez la DBS: née en 1967, la même année que la Ferrari Daytona, comme celle-ci, elle a pris la place d'un modèle classique (la DB6 pour la société de Gaydon, la 275 GTB/4 pour celle de Maranello), introduisant un style et des innovations qui ont ouvert une nouvelle ère pour la marque. De plus, elle est également devenu célèbre grâce à une série télévisée populaire dans laquelle elle était en quelque sorte en compétition avec une Ferrari...

Un départ difficile

La DBS a été conçue au milieu des années 1960 dans le but d'offrir des normes de confort et de performance supérieures à celles de la célèbre dynastie des DB4, DB5 et DB6. Ce modèle a été le dernier à être développé sous le contrôle du groupe David Brown, qui a ensuite vendu la société en 72 à une société d'investissement britannique.

Aston Martin DBS Vantage

Bien qu'il ne soit pas plus grand que la DB6, le modèle devait se concentrer sur un design de carrosserie plus moderne qui optimisait l'espace, mais les premières expériences n'ont pas donné les résultats escomptés : deux prototypes commandés au carrossier Touring (qui avait construit les modèles précédents) et exposés lors de divers salons ont reçu des réactions mitigées du public, ce qui a convaincu la direction de confier à nouveau le projet à son propre centre de style, et plus précisément au jeune William Towns.

Il a défini un coupé aux lignes résolument plus contemporaines et un développement de la carrosserie très proche de celui d'autres voitures de sport contemporaines telles que la Maserati Ghibli de Giugiaro et la Fiat Dino Coupé.

Aston Martin DBS Vantage trois quarts avant Aston Martin DBS Vantage trois quarts arrière

D'abord 6, puis 8

Le moteur V8 développé en interne aurait dû accompagner le modèle dès ses débuts, mais sa gestation a été plus laborieuse que prévu, si bien que la première version de la DBS s'est appuyée sur le toujours précieux six cylindres en ligne DB, un 4 litres alimenté par deux carburateurs et capable de délivrer 282 ch dans cette version, poussant la voiture à près de 230 km/h.

Aston Martin DBS Vantage, moteur

Entre 68 et 71, la variante Vantage a été proposée. Elle offrait un réglage différent du moteur avec des carburateurs Weber, ce qui permettait d'augmenter la puissance à environ 324 ch et de dépasser la vitesse de 340 km/h.

Ce n'est qu'en 1970, lorsque le nouveau moteur est enfin prêt, que la DBS double réellement son offre avec la DBS V8, qui l'année suivante fait définitivement oublier la DB6, qui reste en production jusqu'en 71 aux côtés de ses héritiers.

Le V8, conçu dès le départ pour le marché américain, est né avec une cylindrée de 4,8 litres, portée ensuite à 5,3 litres au cours du développement, et a été testé aux 24 heures du Mans en 67 sur deux voitures Lola. Les résultats n'ont pas été brillants (abandons en raison de problèmes de moteur) mais ont fourni des indications importantes pour le réglage final.

Équipé de l'injection mécanique Bosch, le moteur standard développait 325 ch, soit la même puissance que le 6 cylindres de la Vantage, mais un couple plus vigoureux et une sonorité différente. Il permettait au coupé d'atteindre 260 km/h.

Aston Martin DBS V8, vue arrière Aston Martin DBS V8, le moteur de 5,3 litres Aston Martin DBS V8, le poste de conduite

La mécanique

Outre les moteurs, la DBS présentait des solutions techniques raffinées : la structure, avec son plancher en acier caissonné et sa carrosserie en aluminium, était équipée d'une suspension à double triangulation à l'avant et d'une disposition inhabituelle de type De Dion avec des triangles de Watt à l'arrière (une solution également utilisée par Alfa Romeo), de freins à disque sur toutes les roues dont les arrière inboard (c'est-à-dire montés près du différentiel et non sur les roues) et d'amortisseurs à levier avec réglage électrique de la compensation de la charge à l'arrière.

Le V8 se distinguait essentiellement par ses freins avant, également auto-ventilés, et par l'utilisation de jantes en alliage en remplacement des roues à rayons proposées de série sur la DBS 6 cylindres. En outre, des modifications mineures de la carrosserie ont été introduites lors de son lancement, qui ont également été étendues à l'autre modèle, y compris le repositionnement des grilles d'aération arrière.

Aston Martin DBS V8, profil

Fin prématurée et "résurrection"

Les carrières de la DBS et de la DBS V8 auront été courtes : la vente susmentionnée d'Aston Martin en 1972, en raison de problèmes financiers, a conduit à leur retrait de la production l'année suivante après un total d'environ 830 unités. En réalité, les deux modèles ont été "recyclés" avec quelques retouches esthétiques et réintroduits par la nouvelle direction sous les noms de "Vantage" et "V8".

Les DBS d'origine valent aujourd'hui plus que leurs héritiers directs, même si elles ne s'approchent pas des prix extrêmement élevés (même plus de 250 000 euros) des DB4-5-6 antérieures. En effet, une bonne DBS 6 cylindres atteint des valeurs comprises entre 100 000 et 150 000 euros, tandis qu'une Vantage plus rare peut atteindre 180 000 euros. La V8, quant à elle, se situe légèrement en dessous, même si pour un exemplaire bien conservé, il n'est pas rare de se voir demander plus de 140 000 euros.

L'Aston Martin DBS de la série "Amicalement vôtre"

Des actrices (presque) sous les feux de la rampe

On se souvient de la DBS pour deux apparitions importantes à la télévision et au cinéma : la première était dans la série télévisée "The Persuaders", qui a été diffusée en France sous le nom "Amicalement vôtre" : le personnage joué par Roger Moore conduisait une voiture jaune à 6 cylindres, qui était équipée pour ressembler à un V8, et rivalisait avec l'autre personnage, Tony Curtis, au volant d'une Ferrari Dino GTS.

La deuxième "interprétation", la première dans l'ordre chronologique, est venue avec la saga 007, dans le film "Au service secret de Sa Majesté", le seul avec George Lazenby dans le rôle de l'agent secret, dans lequel une Vantage apparaît. En fait, des V8 ont également été vues dans des films suivant, y compris les deux films avec Timothy Dalton ("Tuer n'est pas jouer" en 1987 et "Permis de tuer" en 1989), mais dans ces deux cas, il s'agissait des versions "post-David Brown".