La nouvelle Mini électrique est parmi nous, mais le constructeur britannique n'en a pas fini avec les moteurs à combustion interne. Des prototypes camouflés avec des tuyaux d'échappement circulent toujours, et nous avons maintenant un premier aperçu du cabriolet de la prochaine génération, apparemment en version John Cooper Works (JCW).

Une copie de son homologue électrique ?

Nous disons cela à cause des freins, visibles derrière les roues. Les étriers sont rouges, une caractéristique que Mini réserve généralement à la version haut de gamme JCW. Toutefois, il convient de noter que le design identique des roues et l'échappement à sortie centrale ont déjà été vus sur des prototypes Mini camouflés sans les freins rouges. La Cooper S est également équipée d'un échappement à sortie centrale, et comme nous avons affaire à un prototype d'un modèle de nouvelle génération, des changements de niveaux de finition entre les générations sont certainement possibles.

Galerie: 2025 Mini Cooper Cabriolet Photos espion

32 Photos

Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas du modèle de base de la Cooper. Et bien qu'elle soit encore entièrement camouflée, nous avons une idée de son style puisque la Mini électrique a déjà été présentée. Il ne s'agira pas d'une copie conforme, l'alimentation d'un moteur nécessite plus d'air et nous nous attendons à des évents d'angle plus grands dans la partie inférieure de la carrosserie.

Les phares devraient imiter ceux de la Mini électrique, et l'arrière sera évidemment doté d'un bouclier pouvant accueillir un embout d'échappement. Tout porte à croire qu'il s'agira d'un embout unique plus grand que les deux embouts du modèle actuel, et que les feux arrière ne seront pas triangulaires comme ceux de l'électrique. Les feux arrière ne reprendront pas le design triangulaire, mais ils seront nouveaux et arboreront toujours le motif de l'Union Jack, le célèbre drapeau du Royaume-Uni.

La boîte manuelle officiellement supprimée

À l'intérieur, le prototype a encore des couvercles sur le tableau de bord. Cependant, nous pouvons clairement voir le grand écran central rond qui a fait ses débuts sur la Mini électrique. Une fois les caches soulevés, nous nous attendons à trouver une disposition minimale similaire à celle de l'EV. Malheureusement, cela signifie qu'il n'y aura pas de troisième pédale avec un levier de transmission manuelle dans la console.

Des rapports récents indiquent que la boîte manuelle sera finalement supprimé pour la prochaine génération de voitures. En ce qui concerne la puissance, la gamme actuelle de quatre cylindres devrait être conservée, bien que des modifications de puissance soient toujours possibles. Une motorisation hybride légère pourrait également être envisagée.