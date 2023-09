Mini ne proposera plus de boîtes de vitesses manuelles dans ses futures voitures. C’est ce qu’a confirmé la patronne du constructeur automobile, Stefanie Wurst, à Top Gear. La marque envisage également de se lancer dans la production régulière de voitures électriques.

Mini a d’ailleurs présenté les versions électriques des nouveaux Cooper et Countryman au salon IAA Mobility à Munich.

Galerie: Mini Cooper électrique (2024)

4 Photos

Quant aux modèles thermiques, ils bénéficieront tous d'une assistance hybride légère pour améliorer les émissions. Cependant, Wust a précisé que l’arrêt de la boîte manuelle chez Mini ne signifie pas la fin de l’engagement de la marque dans le sport automobile.

"Je pense que rencontrer Charlie [Cooper, petit-fils de John Cooper] m'a donné confiance quant à la poursuite du sport automobile, notamment dans les compétitions électrique. Mais cela reste difficile à juger en ce moment parce que toutes les nouvelles formes de sport automobile électrique n'ont pas été couronnées de succès. Quelle sera donc la bonne plateforme pour l'avenir ? Nous verrons comment tout cela évolue et si nous prévoyons de rejoindre un championnat."

La John Cooper : la révérence des Mini à boîte manuelle

En août 2023, Mini a pourtant donné un coup de booster à ses modèles de performance équipés d'une boîte de vitesses manuelle en présentant la John Cooper Works Bulldog Racing Edition (voir les photo en bas de cet article) qui utilise un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant 231 chevaux et 318 Nm de couple avec un échappement Remus et une boîte manuelle à six vitesses. La voiture repose sur une suspension réglable KW V3 et des roues OZ HyperGT de 17 pouces enveloppées des pneus Pirelli P Zero. Cette Mini se dispense même des sièges arrière afin de gagner du poids.

La nouvelle Mini Cooper électrique est disponible en deux versions : E et SE. Le modèle de base utilise un moteur électrique monté à l'avant qui produit 181 chevaux et 289 Nm de couple. Elle peut atteindre les 100 km/h en 7,3 secondes. Une batterie de 40,7 kilowattheures offre une autonomie estimée, selon le cycle européen WLTP, à 304 km.

Galerie: Mini Countryman SE All4 (2024)

5 Photos

La variante SE a 214 chevaux et 329 Nm, ce qui permet à cette version de passer de 0 à 100 km/h en 6,7 secondes. Un pack de 54,2 kWh offre une autonomie estimée à 400 km.

Les deux versions reposent sur la plate-forme Spotlight EV issue d'une collaboration entre le groupe BMW et le constructeur chinois Great Wall Motor. Une partie de la production de ces véhicules aura d’ailleurs lieu en Chine.