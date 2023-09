Après de nombreuses fuites et informations officielles diffusées en ligne au cours des six derniers mois, la toute nouvelle Mini Cooper électrique a finalement été présentée dans son intégralité par la marque britannique détenue par BMW.

Présentée pour la première fois au public lors de l'IAA 2023 à Munich le 5 septembre, la voiture à trois portes et zéro émission portera officiellement le nom de Mini Cooper et sera disponible en deux versions : Mini Cooper E et Mini Cooper SE.

La version de base est équipée d'un moteur électrique monté à l'avant qui développe une puissance de 181 chevaux (135 kilowatts) et un couple de 290 newtons-mètres, ce qui permet à la voiture à batterie de passer de 0 à 100 km/h en 7,3 secondes.

La Cooper SE augmente la puissance et le couple à 214 ch (160 kW) et 330 Nm, tandis que le 0 à 100 est abattu en 6,7 secondes.

Une batterie de 40,7 kilowatts-heure montée sous le plancher fournit suffisamment de puissance pour assurer à la Mini Cooper E une autonomie de 305 kilomètres selon la norme WLTP, avec un taux de charge rapide en courant continu de 75 kW, tandis que la Cooper SE, plus puissante, bénéficie d'une batterie légèrement plus importante de 54,2 kWh qui porte l'autonomie calculée à 402 km, avec un taux de charge rapide en courant continu de 95 kW. Les deux modèles peuvent être rechargés sur secteur à une puissance maximale de 11 kW.

Sur le plan du design, la dernière génération de Mini reprend les célèbres phares circulaires de la marque, cette fois dotés de la technologie LED, tant pour les feux diurnes que pour les feux de route, tandis que la nouvelle calandre octogonale complète l'aspect de la face avant.

En ce qui concerne les phares, les graphiques lumineux horizontaux intégrés sont inclus de série et les clients peuvent choisir en option des feux de jour avec signatures lumineuses réglables en trois modes.

Avec un coefficient de traînée de 0,28 cd, l'EV présente des bas de caisse noirs qui donnent l'impression que la voiture est plus proche de la route.

À l'intérieur, les designers ont opté pour une approche minimaliste, réduisant tout à l'essentiel et supprimant autant de composants que possible. Ainsi, le tableau de bord comporte désormais un écran central rond de 9,44 pouces (240 millimètres) sur lequel fonctionne le système d'exploitation Mini 9, développé en interne par BMW Group et basé sur une pile logicielle Android Open Source Project (AOSP).

"Le nouveau système d'exploitation 9 de Mini se caractérise par une utilisation tactile simple et intuitive qui est spécifique à Mini. Avec la nouvelle navigation Mini basée sur le cloud pour un calcul d'itinéraire particulièrement précis et rapide, la connectivité à haut débit et la capacité 5G en option, la nouvelle Mini Cooper fait un pas de géant dans le monde numérique, soulignant ainsi l'héritage caractéristique de la marque", a déclaré Stefanie Wurst, responsable de Mini.

Sous l'écran qui est la seule source d'information pour le conducteur et le passager avant se trouve une barre à bascule redessinée qui intègre des interrupteurs pour le frein à main, le sélecteur de vitesse, la clé de démarrage/arrêt, le mode expérience et le contrôle du volume.

À l'arrière, le coffre offre un volume de 200 litres avec la banquette arrière en position normale, mais il peut atteindre 800 litres en rabattant la banquette arrière divisée en 60:40

Quatre versions seront disponibles : Essential, Classic, Favoured et JCW, chacune avec des options de personnalisation différentes. Par exemple, la version Essential est équipée de sièges sport noirs, la version Classic propose des surfaces en textile tricoté 2D, la version Favoured offre un motif pied-de-poule bicolore sur le tableau de bord en textile tricoté, tandis que la version JCW propose des sièges John Cooper Works recouverts d'une combinaison de textile tricoté multicolore et de cuir synthétique noir avec des surpiqûres rouges.

La nouvelle Mini Cooper électrique est basée sur la plateforme Spotlight EV développée conjointement par le groupe BMW et Great Wall Motor. La production devrait débuter en Chine dans le courant de l'année, et les prochaines Mini Countryman et Mini Aceman rejoindront la Cooper dans la gamme renouvelée de Mini.